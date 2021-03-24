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Büyükşehir işçileri 28 Mart’ta greve gidiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen zam görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrasında yapılacak grevin tarihi belli oldu.  

Büyükşehir işçileri 28 Mart’ta greve gidiyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, 2021 yılında alacakları ücreti belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı 2 bin 841 işçiye, 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alınmıştı.

Sendikanın bu kararının ardından grev yapılıp yapılmayacağını belirlemek amacıyla İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü nezaretinde sandık kuruldu. İşçiler, grev kararına ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermek için sandık başına gitti. Grev oylaması, gizli oylama şeklinde yapıldı. Oylama sonucunda 1528 işçi greve gidilmesi yönünde tercihini ‘evet’ olarak belirlerken 165 işçi de ‘hayır’ oyu kullandı.

Sendika yönetimi, işçilerin yüzde 90’a yakın bir oranda ‘evet’ oyu kullanmasının ardından grevin başlayacağı günü belirledi. İşçilere gönderilen mesajda, grevin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde 28 Mart’ta başlayacağı belirtildi.

Mesajda, “Emek ve alın terimiz adına Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili ve tüm yönetim kurulu ekibi ve tüm işçi arkadaşlarımızın katılımı ile 28.03.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi önünde greve başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir Işçileri 28 Martta Greve Gidiyor