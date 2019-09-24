Büyükşehir, ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda şehrin üst yapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 10 ilçe ve 66 farklı noktada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekiplerin 23 Eylül Pazartesi gününe ait çalışma raporunda Dulkadiroğlu, Elbistan, Onikişubat, Türkoğlu, Andırın, Ekinözü, Afşin, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

66 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmaların detayları ile ilgili de bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “10 ilçe ve 66 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt, sathi kaplama, yol iyileştirme, köprü imalatı, yama, bordür ve parke döşeme ile park ve bahçe bakım çalışmaları yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.











