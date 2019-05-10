Büyükşehir, gürültü kirliliğini azaltmak için çalışıyor

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayim Ata başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısında daha önce hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası doğrultusunda başlatılan “Gürültü Azaltımı Eylem Planı” ile ilgili çalışmalar katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Kahramanmaraş’ta “Hassas Alanlarda Gürültü Azaltımı”nı hedefleyen proje ile daha önce TÜBİTAK MAM’a hazırlatılan “Çevresel Gürültü Haritası” dikkate alınarak mevcut şartlar ile ileriki dönemlerde yapılması planlanan proje ve işlerde göz önünde bulundurularak mevcut ve gelecekte oluşması öngörülen çevresel gürültünün azaltılması ve tedbir alınması için yapılması gereken işler ve çalışmaların uygulanabilirliği hakkında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Gürültü ve Titreşim Yönetim Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 55.Şube Şefliği, Elbistan İlçe Belediyesi, Havalimanı Müdürlüğü, Gar Şefliği kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile projenin gelmiş olduğu durum ve bundan sonraki aşamalarda hakkında yapılacaklar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının önerileri alındı.

Proje kapsamında; ilde stratejik gürültü haritaları doğrultusunda belirlenen sıcak noktalarda gürültü azaltımı ve sessiz alanların gürültüye maruz kalmaması konusunda tedbirler alınmasını kapsayan “Gürültü Eylem Planı” hazırlanacak. Projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.