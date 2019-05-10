banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, gürültü kirliliğini azaltmak için çalışıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK MAM ile birlikte yürüttüğü “Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarda Gürültü Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi” projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir, gürültü kirliliğini azaltmak için çalışıyor

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayim Ata başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısında daha önce hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası doğrultusunda başlatılan “Gürültü Azaltımı Eylem Planı” ile ilgili çalışmalar katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Kahramanmaraş’ta “Hassas Alanlarda Gürültü Azaltımı”nı hedefleyen proje ile daha önce TÜBİTAK MAM’a hazırlatılan “Çevresel Gürültü Haritası” dikkate alınarak mevcut şartlar ile ileriki dönemlerde yapılması planlanan proje ve işlerde göz önünde bulundurularak mevcut ve gelecekte oluşması öngörülen çevresel gürültünün azaltılması ve tedbir alınması için yapılması gereken işler ve çalışmaların uygulanabilirliği hakkında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı,  Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Gürültü ve Titreşim Yönetim Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 55.Şube Şefliği, Elbistan İlçe Belediyesi, Havalimanı Müdürlüğü, Gar Şefliği kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile projenin gelmiş olduğu durum ve bundan sonraki aşamalarda hakkında yapılacaklar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının önerileri alındı.

Proje kapsamında; ilde stratejik gürültü haritaları doğrultusunda belirlenen sıcak noktalarda gürültü azaltımı ve sessiz alanların gürültüye maruz kalmaması konusunda tedbirler alınmasını kapsayan “Gürültü Eylem Planı” hazırlanacak. Projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandas 2 hafta önce

Bize ne marastan elbistandan bahset unutulmuş yerden

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistan 2 hafta önce

Önce hava kirliliğini onleyin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ENVER ARSLAN 2 hafta önce

SAYIN YETKİLİLERE BURADAN SESLENİYORUM..LÜTFEN ŞEHİR İÇİNDEKİ MOTOSİKLET TAMİRCİLERİNİ MESKUN MAHALLERDEN UZAKLAŞTIRIP SANAYİ BÖLGESİNE TAŞINMASINI SAĞLAYINIZ...ELBİSTANINI EN ÇOK GÜRÜLTÜSÜNÜ APART EKSOZLU ARAÇLAR İLE MOTOSİKLETLER YAPIYOR...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet 2 hafta önce

Komiksiniz eminim bir yığın kirlilikle ilgili yirim yazılmıştır.o yüzden ben yazmiyorim herhaliyle tertemiz olan şehrimizin gürültü olayını da çozmek durumu halkın deyimiyle fıstığı yeşil. ...... oldu
Valla komiksiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kazım 2 hafta önce

Bize ne!!

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Gökhan 2 hafta önce

Öncelikle termik santralleri zehir saçıyor bence ilk işiniz ordan başlasın herkes zehirlediler yeter artık Allah belanızı versinbunu yapanlar öteki tarafa havale ediyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119