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Büyükşehir, Elbistan’daki 3 mahallede yol çalışması yapıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Yalıntaş, Balıkçıl ve Karahüyük Mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, Elbistan’daki 3 mahallede yol çalışması yapıyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Elbistan’daki kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, Yalıntaş Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla bölgeye toplamda 8 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Kahramanmaraş – Malatya sınırında yer alan mahalledeki çalışmayla beraber ilçe merkezi ve şehirlerarası ulaşım için doğrudan bağlantı sağlanmış olacak. Çalışma gerçekleştirilen adreslerden Balıkçıl ve Karahüyük Mahallelerinde ise toplamda 12 bin metrekare uzunluğundaki arterde asfalt yama uygulamaları devam ediyor.

Yalıntaş Mahalle Muhtarı Şaban Bahçıvan çalışmalara ilişkin, “Mahallemizi ana artere bağlayan yolumuz deforme olduğu için artık kullanılamayacak hale gelmişti. Ayrıca yoldan araç geçtikçe tüm toz toprak evlerimizin içine kadar doluyordu. Yollarımızın yenilenmesi gerektiğini Büyükşehir Belediyemize ilettim. Sağ olsun onlarda mahallemizde hemen çalışmaya başladılar. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe merkezine ulaşımımızda hiçbir sorunumuz kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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