Büyükşehir, Elbistan’da kömür denetimi yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Elbistan Mahrukatçılar Sitesi’ndeki kömür satış bayilerini tek tek ziyaret ederek, kömür denetiminde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile alakalı denetim çalışmalarını bu yılda aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü personelinin katıldığı denetimlerde, kömürlerin standartlara uyup uymadığı, bayilerin satış belgelerinin olup olmadığı ve ruhsat gibi belgeleri tek tek incelenerek, gerekli görülen kömürlerden ise numuneler alındı.

Denetimlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki denetim ve idari yaptırım kararı verme yetkisi 3 Haziran 2015 tarihi itibariyle Bakanlık onayı neticesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisine dahil edilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde bu kapsamdaki hava kalitesini korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan çevre denetim birimi ekibi, ısınma sezonunun başlamasıyla denetim çalışmalarını hızlandırmıştır. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yerli ve ithal edilen katı yakıtların özellikleri ve piyasaya sunulmalarına ilişkin uygunluklarını belirlemek amacıyla ilimizde katı numunelerinin analizi amacıyla denetim çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca hava kalitesi konusundaki ısınmadan kaynaklı şikâyetlerin denetim çalışmaları da sorumlu personellerce gerçekleştirilmektedir” denildi.



