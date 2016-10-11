Büyükşehir, Elbistan’da 334 kilometre yol yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile Elbistan genelinde 101 kilometre sıcak asfalt, 82 kilometre birinci kat sathi kaplama ve 151 kilometre ikinci kat sathi kaplama yol yaparken, yaptığı yolların toplamı 334 kilometreyi buldu. Elbistan kırsalındaki yollar büyük oranda tamamlanırken, şehir merkezinde ise çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, Elbistan şehir merkezinde yer alan ve sorumluluk sahasında kalan caddelerin yanı sıra, kırsal mahallelerdeki grup yollarının yapımı amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Elbistan Şube Sorumlusu Yunus Emre Derinöz, ilçeye bağlı mahalleler ve şehir merkezinde yapılan sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elbistan’a bağlı birçok mahallede yol çalışmasının yapıldığını ifade eden Derinöz, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile yapılan birinci ve ikinci kat sathi kaplama ile sıcak karışım asfaltın 334 kilometreyi bulduğunu kaydetti.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Derinöz, şehir merkezinde de bazı ana caddelerin sıcak karışım asfalt ile kaplandığını söyledi.

Elbistan şehir merkezinde; sanayi sitesi içi, Gürbüz Turak, Eldelek, Çeçenistan, Hacı Esat Efendi, Kümbet ve Valide Emine Sultan Caddesi’nde sıcak karışım asfalt çalışmalarının tamamlandığını anlatan Derinöz, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda bulunan grup yolları ve caddelerin yapımı amacıyla çalışmalarımız sürüyor. 2015-2016 yılları içerisinde, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile 101.20 kilometre sıcak karışım asfalt, 82.30 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt, 151.50 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, 151 bin 336 metrekare beton parke, 128.70 kilometre malzemeli bakım, 110.90 kilometre genişletme çalışması ve 111.70 kilometre de yama çalışması yapıldı. Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki sorumluluk alanımızda kalan yolların büyük bir bölümünü tamamladık.”



