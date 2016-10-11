Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Elbistan’da 334 kilometre yol yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile Elbistan genelinde 101 kilometre sıcak asfalt, 82 kilometre birinci kat sathi kaplama ve 151 kilometre ikinci kat sathi kaplama yol yaparken, yaptığı yolların toplamı 334 kilometreyi buldu.

Bu haber kez okundu.

Büyükşehir, Elbistan’da 334 kilometre yol yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile Elbistan genelinde 101 kilometre sıcak asfalt, 82 kilometre birinci kat sathi kaplama ve 151 kilometre ikinci kat sathi kaplama yol yaparken, yaptığı yolların toplamı 334 kilometreyi buldu. Elbistan kırsalındaki yollar büyük oranda tamamlanırken, şehir merkezinde ise çalışmalar sürüyor.

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, Elbistan şehir merkezinde yer alan ve sorumluluk sahasında kalan caddelerin yanı sıra, kırsal mahallelerdeki grup yollarının yapımı amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Elbistan Şube Sorumlusu Yunus Emre Derinöz, ilçeye bağlı mahalleler ve şehir merkezinde yapılan sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

            Elbistan’a bağlı birçok mahallede yol çalışmasının yapıldığını ifade eden Derinöz, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile yapılan birinci ve ikinci kat sathi kaplama ile sıcak karışım asfaltın 334 kilometreyi bulduğunu kaydetti.

            Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Derinöz, şehir merkezinde de bazı ana caddelerin sıcak karışım asfalt ile kaplandığını söyledi.

            Elbistan şehir merkezinde; sanayi sitesi içi, Gürbüz Turak, Eldelek, Çeçenistan, Hacı Esat Efendi, Kümbet ve Valide Emine Sultan Caddesi’nde sıcak karışım asfalt çalışmalarının tamamlandığını anlatan Derinöz, şunları söyledi:

            “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda bulunan grup yolları ve caddelerin yapımı amacıyla çalışmalarımız sürüyor. 2015-2016 yılları içerisinde, 11 Ekim 2016 tarihi itibarı ile 101.20 kilometre sıcak karışım asfalt, 82.30 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt, 151.50 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, 151 bin 336 metrekare beton parke, 128.70 kilometre malzemeli bakım, 110.90 kilometre genişletme çalışması ve 111.70 kilometre de yama çalışması yapıldı. Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki sorumluluk alanımızda kalan yolların büyük bir bölümünü tamamladık.” 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elbistanlı 3 ay önce

Sekili ye neden çakıl taşı bile dokulmuyor.Kopru yapılacaktı oda yapılmadı Sekili Elbistan değil mi ?? Yetkililer sorum sizlere .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 3 ay önce

her yere yaptınız ama cumhuriyet mahallesinin yolunu bir türlü yapmadınız yollar offroad yarış alanı gibi. sizde hakkım varsa zehir zıkkım olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İbrahim üstün 3 ay önce

Pınarbaşı mah.cennet sokak cenneti
cehennemi bilmiyom da yapılanlara dahilmi acaba.....0

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
eren 3 ay önce

bu büyükşehir bldsi karelbistan imar planını elbistana uyumlu hale getirmek için ne zaman çalışma başlatacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 3 ay önce

Ama; hala Cumhuriyet Mahallesi , İbni sına cadde ve sokaklarını yapmadılar. .. 10 yılı aşkındir yapılmaya bekliyor. Yol yol olmaktan çıkmış tarla resmen. Sözler neden tutulmuyor. Bu yollar haber olsa belki yaparlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 3 ay önce

Hizmetleriniz için teşekkürler.Eğer yolunuz düşerde bir bakarsanız pınarbaşına girdikten hemen sonra sol tarafa bir yol ayrılıyor.Santralın pompa istasyonunun arkası ile tedaşın önü arasındaki yol.Bu yolu tedaş,şeker fabrikası,belediye,türk bağları,beton santralları ve o bölgede bağlantısı olan vatandaşlar kullanıyor.Büyükşehirden isteğimiz yola bir an önce müdahale etmeniz.İlginizi bekliyoruz.Başarılı çalışmalarınızın devamı dileğiyle.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ger%C3%A7ekler 3 ay önce

Eme%C4%9Fi+ge%C3%A7enlerden+Allah+razi+olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abdullah 3 ay önce

Pınarbaşı Türkbagları yollarında insan bile tozdan yaya gidemiyor.Lütfen yetkililer ordada insanlar yaşıyor.
Büyükşehir şunu yaptı bunu yaptı hep yalan abartmayın gerekli yerler yapılmıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29