Büyükşehir ekiplerinden cadde ve kaldırımlarda kar temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Elbistan’da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Elbistan’daki sorumluluk ağında bulunan yollarda sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, yayaların da rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için önlemler alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan özel temizlik ekipleri, ana arterlerdeki bulvar ve ana caddelerin kaldırımlarında buzlanmaya karşı kar temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere, sorumluluk alanlarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Meteorolojik verilerini de anlık olarak takip eden ekipler, olası kar yağışına karşı da teyakkuz halinde bekliyor.



