Büyükşehir ekiplerinden 2 kırsal mahallede asfalt çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan’ın Gündere ve Topallı mahalleleri oldu. Gündere Mahallesi’nin ilçeyle bağlantısını sağlayan 6 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahallede gerçekleştirilen son çalışmayla birlikte, daha önce yapımı tamamlanan Söğütlü - Ambarcık istikameti üzerinden kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

Diğer bir adres Topallı Mahallesi’nde ise malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor. Malatya sınırında yer alan mahallenin toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip deforme yolu baştan uca iyileştiriliyor. Bölgedeki çalışma tamamlandığında mahalle yoluyla Elbistan - Malatya Karayolu’nun bağlantısı sağlanmış olacak.