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Büyükşehir ekiplerinden 2 kırsal mahallede asfalt çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Gündere ve Topallı mahallelerinin toplamda yaklaşık 14 kilometrelik yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekiplerinden 2 kırsal mahallede asfalt çalışması
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan’ın Gündere ve Topallı mahalleleri oldu. Gündere Mahallesi’nin ilçeyle bağlantısını sağlayan 6 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahallede gerçekleştirilen son çalışmayla birlikte, daha önce yapımı tamamlanan Söğütlü - Ambarcık istikameti üzerinden kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

Diğer bir adres Topallı Mahallesi’nde ise malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor. Malatya sınırında yer alan mahallenin toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip deforme yolu baştan uca iyileştiriliyor. Bölgedeki çalışma tamamlandığında mahalle yoluyla Elbistan - Malatya Karayolu’nun bağlantısı sağlanmış olacak.

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Büyükşehir Ekiplerinden 2 Kırsal Mahallede Asfalt çalışması