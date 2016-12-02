Büyükşehir bütçesi görüşüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısının 4. oturumunu tamamladı.

Başkanvekili Cemal Tanrıverdi Başkanlığında dördüncü birleşimini tamamlayan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonlardan gelen raporların görüşülmesinin ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Erkoç yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemizin 2017 mali yılında toplam bütçe gider tahmini 750 milyon TL’dir ve KASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte değerlendirdiğimizde toplamda kullanılacak kaynak 1 milyar 20 milyon TL’yi bulmaktadır. İlçe Belediyelerimizle ve KASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte şehrimiz için kullanacak konsolide bütçe tahmini ise 1 milyar 600 milyon 377 bin TL’yi bulmaktadır. Şehrimizin büyükşehir statüsünü kazanmadan önceki son mali yıl verilerine bakıldığında, belediyeler tarafından kullanılan kaynak toplamı 454 milyon 287 bin TL olduğu görülmektedir. 2017 yılı şehrimizin konsolide bütçesi, 2013 yılı verileri ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 350 oranında bir artış yaşandığı görülecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza hizmetin en iyisini sunma gayretindeyiz.Tarihi değerlerimize sahip çıkarak genç nesillere aktarmak üzere, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi restorasyon çalışmalarına başladık. Tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımlarını sürekli kıldık ve yine tarihi çarşılarımızdan Demirciler Çarşısının restorasyon çalışmalarına başladık. Tarihi konaklarımızın ve sit alanlarımızın restorasyonu yoluyla gelecek kuşaklara aktarılması hususunda planlama çalışmalarını bitirdiğimiz projeleri inşa etmeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm alanında Yusuflar Mahallesi ve Çamlık Mahallesi ile ilgi planlama çalışmalarımızı bitirme aşamasına getirdik. Uzun bir planlama ve çalışma dönemi sonunda hazırlanan 2017 mali yılı belediye bütçelerimizin şehrimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” diye konuşarak, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi, Kasım ayı Meclis toplantısının tamamlandığını ifade ederek, Aralık ayındaki meclis toplantısının 13 Aralık 2016 tarihinde yapılacağını duyurdu.



