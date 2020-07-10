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Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey ilçelerdeki yol çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına tüm ilçelerde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey ilçelerdeki yol çalışmaları sürüyor
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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kuzey ilçelerdeki yol yapımı, yayla yolu bakımı, bordür ve parke döşeme işleri büyük bir titizlikle yürütülüyor. Elbistan’da; Bakış, Karahasanuşağı ve Tapkıran Mahallelerinde yayla yolu yapımı, Balıkçıl Mahallesinde asfalt yama, Kışla-Kalaycık Grup Yolunda filler serim ve sıkıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekinözü ilçesinde, Çiftlik-Ambar Grup yolunda sathi kaplama, İçmeler bölgesinde bazalt döşeme çalışmaları sürüyor.

Nurhak’a bağlı Biçin Mahallesinde yol genişletme ve dolgu çalışması, Kullar-Sırıklı bölgesinde de yayla yolu çalışması yapılıyor.


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Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey Ilçelerdeki Yol çalışmaları Sürüyor
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Duyarlı Albıstani 4 hafta önce

Arkadaş evet o yollar yapılacak amma öncelik kış gelmeden Elbistan&Göksun arası duble yol her kış onlarca insan o yolda geçirdiği kazalardan canından oluyor

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Muro 4 hafta önce

50 yaşındayım 50 yıldır elbstn merkezde çoğu yerde bu kaldırımı görmedim halada tanışmadık

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