Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey ilçelerdeki yol çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kuzey ilçelerdeki yol yapımı, yayla yolu bakımı, bordür ve parke döşeme işleri büyük bir titizlikle yürütülüyor. Elbistan’da; Bakış, Karahasanuşağı ve Tapkıran Mahallelerinde yayla yolu yapımı, Balıkçıl Mahallesinde asfalt yama, Kışla-Kalaycık Grup Yolunda filler serim ve sıkıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekinözü ilçesinde, Çiftlik-Ambar Grup yolunda sathi kaplama, İçmeler bölgesinde bazalt döşeme çalışmaları sürüyor.

Nurhak’a bağlı Biçin Mahallesinde yol genişletme ve dolgu çalışması, Kullar-Sırıklı bölgesinde de yayla yolu çalışması yapılıyor.



