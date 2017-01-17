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Büyükşehir Belediyesi’ne 1/1000’lik imar planı ziyareti

Büyükşehir Belediyesi’ne 1/1000’lik imar planı ziyareti

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Büyükşehir Belediyesi’ne 1/1000’lik imar planı ziyareti

            AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Demir, Fikri Aydın ve Turgut Akbaş ile Elbistanlı müteahhitlerden oluşan bir heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’u makamında ziyaret ederek, 1/5000’lik nazım imar planındaki kısmi düzenlemeler ile 1/1000’lik uygulama imar planının bir an önce çıkarılması için destek istediler.

            Büyükşehir belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile bir süre sohbet eden Başkan Kısaca ve beraberindeki heyet, 1/5000’lik nazım imar planındaki kısmi düzenleme ve 1/1000’lik uygulama imar planının ivedi olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, çözümü konusunda istişarelerde bulundu.

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