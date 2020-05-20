Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşımada koronavirüs tedbiri açıklaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında toplu taşıma araçlarının haddinden fazla yolcu taşıdığına ilişkin paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek, yolcu taşımacılığının alınan tedbirlere uyularak titizlikle yapıldığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada: “Bazı sosyal medya hesaplarında özel halk otobüslerinin haddinden fazla yolcu taşıdığı şeklinde paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımaya müsaade edilmektedir. Bu kapsamda ilimizde özel halk otobüsleri bu süreçte 24 yolcu taşıma müsaadesi bulunmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları, araç içerisinde sosyal mesafe kurallarında uyarılması konusunda çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir” denilerek bilgi verildi