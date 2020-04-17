Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan’da dezenfekte çalışması

7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik sokak, cadde, park, garaj gibi toplu kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkoğlu, Afşin, Elbistan, Göksun, Çağlayancerit, Nurhak, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Pazarcık, Andırın olmak üzere 11 ilçede gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarında cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırları, kovaları, otobüs durakları, ızgaralar, korkuluklar, banklar, trafik lambaları, trafik işaretleri gibi insanların ortak kullanımına açık bütün alan ve eşyalar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hemşerilerimizin sağlığı için çalışmaktayız. Her türlü salgın hastalığa karşı sokak ve caddelerimizi sabunlu suyla yıkadıktan sonra ilaçlıyoruz. Kullandığımız ilaçlar bakteri ve virüs gibi hastalık yapan mikroorganizmalara karşı etkilidir. İnsan sağlığına hiçbir şekilde olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Aynı çalışmayı 11 ilçemizin tamamında titizlikle gerçekleştireceğiz” ifadelerinde bulunuldu.











