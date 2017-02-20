Büyükşehir Belediyesi sokak köpeklerini topluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Elbistan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki sokak köpeklerinin toplanması için yeni bir çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların talebi üzerine İğde, Söğütlü, Karaelbistan, Kızılcaoba ve Battalgazi Mahallelerinde başıboş gezen sokak köpeklerini toplayıp, aşılarının yapılması ve kısırlaştırma çalışmaları için Kahramanmaraş’taki hayvan barınağına götürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Elbistan’da sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek için bir hafta sonra tekrar Elbistan’a geldi.

Köpek toplama ekibinin ilçedeki çalışmalarına ilişkin olarak açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Kesimhanesi Veteriner Hekimi Fatih Erbilen, şunları söyledi:

“8 Şubat 2017 tarihinde vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine ilçemizde Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik ve Mezbahalar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları ile ilgili bir çalışma yapmış ve özellikle okul çevreleri ve şehir merkezindeki sokak hayvanları toplanarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü. 5199 sayılı hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği kapsamında burada hayvanların gerekli aşı, küpeleme, kayıt ve kısırlaştırma işlemleri yapıldıktan sonra tekrar ilçemize getirilmiş ve Elbistan’da kısa süre önce faaliyet göstermeye başlayan Elbistan Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte besleme odakları bulunan bölgelere bırakılmıştır.”

Sokak köpekleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen küpeleme, kısırlaştırma ve toplama işlemlerinin hayvanlara eziyet edilmeden, uzman ekiplerce yapıldığını hatırlatan Erbilen, “Ayrıca bu süreç içerisinde yine ilçemiz Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Çözüm Masasına gelen şikâyetler de değerlendirilmiş olup, özellikle İğde, Söğütlü, Karaelbistan, Kızılcaoba ve Battalgazi mahallelerinden gelen şikâyetlere konu olan sokak hayvanlarının toplatılması Büyükşehir Belediyemize bağlı bu işte eğitim almış ekipler tarafından yapılmıştır. Toplatılan bu hayvanlar Büyükşehir Belediyesi barınağına gönderilmiş olup, burada hayvanlar aşı, küpeleme, kayıt, kısırlaştırma ve bakım işlemlerinden sonra 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uygulama yönetmeliğinde belirtildiği gibi tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılacaktır. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu işlemler veteriner hekim kontrolünde titizlikle yapılmış olup, hayvanlara eziyet vermeden, hayvanlar incitilmeden yapılmaktadır” bilgilerini aktardı.



