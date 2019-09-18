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Büyükşehir Belediyesi, muhtarları Çanakkale’ye uğurladı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Elbistan Muhtarlar Akademisi projesi kapsamında Elbistanlı muhtarlar Çanakkale’ye uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi, muhtarları Çanakkale’ye uğurladı
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Elbistan Muhtarlar Akademisi projesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine 39 mahalle muhtarı tarihin akışını değiştiren mekânları görmek için yola çıktılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 253 bin vatan evladının şahadet şerbeti içtiği, herkesin görmesi gereken ve milli duyguları uyandıran bir bölge olan Çanakkale ruhunu yerinde yaşamak ve yaşatmak amacıyla muhtarları Çanakkale’ye uğurladı.

Proje kapsamında 3 gün sürecek olan Çanakkale gezisine katılan 39 mahalle muhtarı, ilk önce Bursa’da Ulu Camii, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyaret edecekler. Daha sonra Çanakkale’ye geçecek kafile, burada Kilitbahir, Namazgah Tabyası, Soğanlıdere Sargı Yeri, Abide, Alçıtepe, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliğini ziyaret edecek.

Çanakkale ziyareti sırasında binlerce şehidin verildiği toprakları gezecek muhtarlar, böyle bir gezinin yapılmasına vesile olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.

 

 

 


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