Büyükşehir Belediyesi işçileri grev kararı aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, yeni yılda alacakları maaşı belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı binlerce işçiye 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alındı.

Grev kararına ilişkin olarak Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teklif edilen ücretin, çalışanları asgari ücrete mahkum etmek olduğu vurgulandı.

Teklif edilen ücrete tüm sosyal haklar ve yıllık ikramiyenin de dahil edildiği hatırlatılan paylaşımda, grev kararının da İŞKUR’a bildirildiği bilgisine yer verildi.

Paylaşımda şöyle denildi:

“Değerli işçi arkadaşlarımız; Kahramanmaraş Büyükşehir Akbel A.Ş. Toplu iş sözleşmesi görüşmemiz Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılmıştır. İşveren, tüm sosyal haklara ve yıllık ikramiye dahil aylık işçi maaşı 3 bin 300 TL teklif edilmiştir. Sendika olarak bu teklifi kabul etmemiz söz konusu değildir ve bu teklif işçi arkadaşlarımızı asgari ücrete mahkum etmektir. İŞKUR'a grev yazımızı yazmış bulunuyoruz. Başkanımız Ömer Çınar, tüm işçi arkadaşlarımızı ziyaret ederek verilen teklif ve grev süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapacaktır.”