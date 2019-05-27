Büyükşehir Belediyesi, 160 milyon liralık arsa satacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yer alan farklı özelliklerdeki 15 arsanın satışını ihale yoluyla gerçekleştirecek. Söz konusu ilçelere bağlı Yenişehir, Mağralı, Fatih, Pınarbaşı, Şeyhadil, Hayrullah ve Karamanlı Mahallesi sınırlarında bulunan 15 adet arsanın satış ihalesi ise 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan satışa konu arsalar için teklifler kapalı olarak verilecek. Söz konusu 15 arsanın toplam muhammen bedeli ise 160 milyon liranın üzerinde bir rakam olarak belirlendi, Arsaların en pahalısı ise, Onikişubat ilçesinde bulunan yaklaşık 55 dönümlük parsel olacak. Bu arsayı almak isteyenler 44 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

İhaleyi kazanan kişiler, belirlenen bedellerin yarısını peşin ödeyecek. Kalan ½’si için de 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri bulunacak. İhale, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecek. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacak. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılacak. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamayacaklar. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olacak ve alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecek.

İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.



