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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplanan Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağladı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Güngör, Nisan ayı meclis toplantısına ait karar özetlerinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildiğini duyurdu. Toplantıda “Tarım ve Ticaret İhtisas Komisyonu” kurulması ve üye seçilmesinin ardından ve “Kentsel dönüşüm için rezerv alanının Bakanlığa devri” maddeleri görüşülüp onaylandı.

Gündem maddelerinden toplu taşıma esnafına destek verilmesi maddesinde; HPRS’ne dahil özel halk otobüsü için merkezde nisan ve mayıs ayı için 3 bin TL, Afşin ve Elbistan’da, Nisan ve Mayıs ayı 1750 TL nakdi destek verilmesi; pandemi sürecinde Haziran ayından başlamak üzere HPRS’ne dahil özel halk otobüsü için şehiriçi özel halk otobüsü için merkezde aylık 2 bin TL,  Afşin ve Elbistan’da 1000 TL destek verilmesi kabul edildi.

 


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