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Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 10 Mart’ta toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı 10 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağladı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkanvekili Şen, Şubat Ayı Meclis Toplantısına ait karar özetlerinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Meclisi; Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporların görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.

 


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