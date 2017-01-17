Büyükşehir, 40 bin aileye yardımda bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında 2016 yılında il genelinde 40 bin aileye yardım yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerin rakamlarını açıkladı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre 2016 yılı içerisinde 28 bin 891 Türk aile ve 10 bin 100 de Suriyeli olmak üzere toplam 38 bin 991 aile çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gıda bankalarından faydalanan aile sayısı 8 bin 440 olarak açıklanırken, daimi olarak Gıda Kartı kullanan aile sayısı 6 bin 251 olarak belirtildi.

Odun dağıtımı yapılan aile sayısının 18 bin 856 olarak açıklandığı raporda, Giyim Eşya Toplama Merkezinden faydalanan aile sayısı 6 bin 866 aile olarak açıklandı.

Aşevinde çorba ve kahvaltı ikramından günlük 2 bin 150 kişi faydalanırken, 5 bölgede bulunan Yaşlılar Dinlenme Salonlarından faydalanan kişi sayısı 61 bin 225 kişi oldu.

Ramazan ayında 20 bin 926 aileye erzak paketi dağıtılırken, yıl içerisinde erzak paketinden faydalanan aile sayısının 3 bin 667 aile olduğu belirtildi.

Aileler haricinde bireysel olarak vatandaşlara da çeşitli yardımların yapıldığı 2016 yılı içerisinde genel toplam itibari ile 591 bin 322 kişiye yardımda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 18 milyon 300 bin 425 TL harcama yaptı.



