Büyükbaş hayvan aşılama ve tespit çalışmaları sürüyor

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı birimi personelleri, 2020 yılı koruyucu aşılama kampanyasını sürdürüyor. Aşılama kampanyası çerçevesinde, halk arasında ‘dabak’ olarak da bilinen ve bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olan şap hastalığına karşı, 1 aydan büyük hayvanlar aşılanıyor. Sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olan bu hastalık nedeniyle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunluluk arz ediyor. Ayrıca, Lumpy Skin Disease (LSD) aşıları da yapılıyor. 3-6 aylık büyükbaş hayvanlarda ise, brucella aşıları yapılıyor.

Ayrıca koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında 238 işletmenin yerinde tespit çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı.