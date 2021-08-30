Büyük Zafer’in 99.yıldönümü törenle kutlandı

Törende, günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, “Bu gün, kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin, umutlarının söndürüldüğü gündür” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Zafer bayramı dolayısıyla Elbistan’da, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü yaptı.

Yüzbaşı Üncü, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil ettiğini dile getirdi.

Yüzbaşı Üncü, şöyle konuştu:

“Bu gün, kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin, umutlarının söndürüldüğü gündür. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 99 yıl önce bu gün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir.”

Üncü, “Üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu; milletimizin istiklali uğruna kanın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık dünyanın en kahraman ve en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığı altında düşmanın hiç beklemediği bir yerden taarruza geçerek düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçmiştir. Bu büyük zaferle düşmana son darbe vurulmuştur. 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökülmüştür. Avrupalı tarihçiler bu zaferden sonra ‘Türkler, Mohaç Meydan Muharebesi’nden yüz yıllar sonra yine parlak bir meydan muharebesi kazandılar ifadesini kullanmışlardır” şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zaferi’nin, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe istiklalinin elinden alınamayacağını ispatladığını vurgulayan İlçe Jandarma Komutanı Recep Üncü, “30 Ağustos’un gerçek anlamını; büyük zaferin 2.yıldönümünde Çal Tepesi’nde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hiç şüphe etmemelidir ki; yeni Türk devletinin, genç Türk cumhuriyetinin temeli burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır’ demiştir.

Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önderi’nin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe istiklalinin elinden alınamayacağı; Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekûn olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, AK Parti Elbistan İlçe Yönetimi, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

Tören sonunda, sigara savaşçısı Sefer Yanık tarafından Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz’e, Türk bayrağı hediye edildi.