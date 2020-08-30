Büyük Zafer’in 98.yıldönümü kutlandı

Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin 98.yıldönümü dolayısıyla tüm yurt genelinde olduğu gibi Elbistan’da da tören düzenlendi.

Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı tarih olan 30 Ağustos Zaferi’nin 98.yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen törene; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, CHP Elbistan İlçe Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alparslan Ceran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen ve daire amirleri katıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekil, Nuri Kılınç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.











