Büyük Zafer’in 97.yıldönümü kutlandı

Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin 97.yıldönümü dolayısıyla tüm yurt genelinde olduğu gibi Elbistan’da da tören düzenlendi.

Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı tarih olan 30 Ağustos Zaferi’nin 97.yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen törene; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Bilal Durmuş, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Volkan Ezerçe, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, kurum müdürleri, daire amirleri ile askeri erkân katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Bilal Durmuş ve Belediye Meclis Üyesi Dilek Çevik ve tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Bilal Durmuş yaptı.

Asteğmen Durmuş, 30 Ağustos Zaferi’nin, milletçe topyekun bir şekilde verilen harbin sonunda kazanıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Süregelen savaşların sonuncusu olan Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmada muktedir olduğumuzu; milletimizin istikbali uğruna kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal’in başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik olarak düşmanı aldatmayı başarmıştır. 5-6 ayda geçilmez denilen Afyon mevzileri, 3 günde geçerek 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etmiştir. Bu büyük zaferle düşmana son darbe de vurulmuştur.

Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur; harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önder’in liderliğinden anlının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferler, Türklerin yalnız askerle değil milletiyle de topyekun olarak savaştıkları bir kez daha ispatlanmıştır.

30 Ağustos’un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlanıldığını hatırlatan Asteğmen Durmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de tarihinden ve milletinden aldığı güçle, dünyanın sayılı askeri güçlerinden bir olduğunun altını çizdi.

Asteğmen Durmuş, sözlerini, “30 Ağustos Zaferi, Türk ordusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeli ile ulaştığı yüksek eğitim seviyesi, azimli ve kararlı komuta kademesi ile dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, verilecek her görevi her zaman, her yerde ve her şartta ifa etmeye hazırdır. Başta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için can veren şehitlerimizi, hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı rahmet anıyorum” cümleleri ile tamamladı.

Tören, öğrencilerin okudukları şiirle sona erdi. Kaymakam Özkan Demir, törene katılan askeri personelin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik etti.