Büyük Yapalak’ta 7 bin dönüm arazi daha suya kavuşuyor

Başkan Tıraş, 18 milyon 600 bin TL yatırım bedeli bulunan projenin gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Arazileri geniş olmasına rağmen sulama imkanının yetersiz olduğu Büyük Yapalak Mahallesi’nde yıllardır beklediği adım nihayet atıldı. Uzun süre önce büyük umutlarla tamamlanan Büyük Yapalak Göleti, gövdesinde 3 ayrı çatlak bulunduğu için yapım amacına uygun şekilde kullanılamadı. Buna bağlı olarak da borulu sistem sulama projesi hayata geçmedi. Mahalledeki arazilere su ulaştıracak çalışmanın startı 2020 yılı başında verildi. İlçedeki çiftçiler için büyük önem arz eden projenin sözleşmesi, Devlet Su İşleri Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, sulama projesinin mahalledeki tarım arazileri ve meyve bahçeleri için can suyu olacağını söyledi.

Sahadaki çalışmaların kısa sürede başlamasını beklediklerini ifade eden Başkan Tıraş, “Büyük Yapalak Mahallemizin yıllardır yolunu beklediği bu müjde geldi. 7 bin 900 dönümlük alanda net 6 bin 900 dönümün borulu sistemle sulanması ve göletteki kaçakların membranla kapatılmasını kapsayan 18 milyon 600 bin TL bütçeli projenin sözleşmesi imzalandı. İnşallah çalışmalara kısa süre içinde başlanacak. Bu sayede tarlalar ve bahçeler su ile buluşacak. Çiftçimiz kazanacak, ilçemiz kazanacak ve ülkemiz kazanacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere her zaman destek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bölgemize, mahalle halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.







