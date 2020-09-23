banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyük Yapalak’ta 7 bin dönüm arazi daha suya kavuşuyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçeye bağlı Büyük Yapalak Mahallesi’ndeki yaklaşık 7 bin dönüm araziyi suya kavuşturacak olan sulama projesine ait sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Büyük Yapalak’ta 7 bin dönüm arazi daha suya kavuşuyor
banner17
banner43

Başkan Tıraş, 18 milyon 600 bin TL yatırım bedeli bulunan projenin gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Arazileri geniş olmasına rağmen sulama imkanının yetersiz olduğu Büyük Yapalak Mahallesi’nde yıllardır beklediği adım nihayet atıldı. Uzun süre önce büyük umutlarla tamamlanan Büyük Yapalak Göleti, gövdesinde 3 ayrı çatlak bulunduğu için yapım amacına uygun şekilde kullanılamadı. Buna bağlı olarak da borulu sistem sulama projesi hayata geçmedi. Mahalledeki arazilere su ulaştıracak çalışmanın startı 2020 yılı başında verildi. İlçedeki çiftçiler için büyük önem arz eden projenin sözleşmesi, Devlet Su İşleri Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, sulama projesinin mahalledeki tarım arazileri ve meyve bahçeleri için can suyu olacağını söyledi.

Sahadaki çalışmaların kısa sürede başlamasını beklediklerini ifade eden Başkan Tıraş, “Büyük Yapalak Mahallemizin yıllardır yolunu beklediği bu müjde geldi. 7 bin 900 dönümlük alanda net 6 bin 900 dönümün borulu sistemle sulanması ve göletteki kaçakların membranla kapatılmasını kapsayan 18 milyon 600 bin TL bütçeli projenin sözleşmesi imzalandı. İnşallah çalışmalara kısa süre içinde başlanacak. Bu sayede tarlalar ve bahçeler su ile buluşacak. Çiftçimiz kazanacak, ilçemiz kazanacak ve ülkemiz kazanacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere her zaman destek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bölgemize, mahalle halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Büyük Yapalak’ta 7 Bin Dönüm Arazi Daha Suya Kavuşuyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hakan 15 saat önce

başkanım göksun ve malatya yollarınıda önceliğinize alırmısınız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SARSAP GÖLETİ 16 saat önce

SARSAP GÖLETİNİN SON DURUME NE BİLEN VARMI NE ZAMAN BİTECEK ACABA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ALPASLAN BÖLÜKBAŞI 12 saat önce

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM BU BİR BAŞLANGIÇ OLMALI DAHA BÜYÜK PROJELER İLE DEVAM EDİLMELİ ÇÜNKÜ BÜYÜKYAPALAK ÇOK GENİŞ ARAZİYE SAHİP BİR BÖLGE İLÇE BAŞKANI AHMET TIRAŞI TEKRAR BURDAN TEBRİK EDİYOR BAŞARILAR DİLİYORUM

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
EL BOSTANİ 11 saat önce

YOO NEYTTİİİNİZ BELLİSİZ .BİR YOL SANTRAL YAPACAK OLUYOSUUZ, BİR YOL SULAMA SÖZLEŞMESİ İMZALIYOSUUZ. HA BAA GALSA SANTRALİN HEÇ OLMAMASI DAHA EYİ.

Cevapla
Beğenmedim! (0)