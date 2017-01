Büyük: Polarite cihazı, akredite kuruluş tarafından kalibre ediliyor

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, fabrikaya teslim edilen pancardaki polar oranının tespiti amacıyla kullanılan polaritemetre cihazlarının kampanya başında akredite bir kuruluş tarafından kalibre edildiğini ve her vardiyada sertifikalı referans tüplerle kontrol edildiğini ifade ederek, yapılan analizlerde uluslararası metodun kullanıldığını söyledi.

Geçtiğimiz ay içerisinde bir çiftçinin polar oranlarını düşük bulması ve bu konuda tespit davası açmasının ardından, mahkeme kanalıyla alınan numune pancarlar Kayseri Şeker Fabrikası’nda analiz edilmişti.

20 Kasım 2016 tarihinde Elbistanın Sesi Gazetesi’nde, ‘Pancardaki polar oranı mahkemelik oldu’ başlıklı haberimizin ardından, Elbistan Şeker Fabrikası’nda yapılan analizlerle ilgili açıklama yapan Fabrika Müdürü Ahmet Büyük, fire ve polar oranının tespitinde uluslararası standartların kullanıldığını, analiz cihazlarının ise akredite kuruluşlarca kalibre edildiğini kaydetti.

Büyük, yaptığı yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verdi:

“TŞFAŞ bünyesindeki bütün fabrikalarımızda olduğu gibi, Elbistan Şeker fabrikasında da merkez kantarına gelen bütün araçlarda pancarın fire analizinde Venema metodu; polar şeker varlığı analizinde ise uluslararası ICUMSA tarafından resmi metot olarak kabul edilen, GS-6/3 analiz metodu kullanılmaktadır. Pancardaki şeker varlığı pancar analiz laboratuvarında çalışanların müdahalesi mümkün olmayan otomatik bir sistem vasıtasıyla tespit edilmekte, elde edilen değerler ise bilgisayar ağı ile ilgili birimlere online iletilmektedir. Bedele esas polar şeker tayininin önemi açısından pancar alım kampanyası başında polaritemetre cihazlarının kalibrasyonu akredite bir kuruluşa yaptırılmakta ve her vardiyada polarimetre cihazları sertifikalı referans tüplerle titizlikle kontrol edilmektedir.

Pancar Analiz Laboratuvarlarımız; fabrikalarımızın eğitimli kendi personelinin nezareti ve gözetimi altında hizmet alımı yapılarak çalıştırılmaktadır. İlgili mevzuat gereği her çalışana yapacağı iş hakkında ve iş sağlığı güvenliği gibi konularda eğitim verilerek, belgelendirildikten sonra iş başı yaptırılmaktadır.

‘Şeker Pancarı Fiyatlarının Pancardaki Şeker Varlığı Esasına Göre Tespiti İçin Numune Alma, Gönderme, Analiz ve Değerlendirme Yönergesi’ doğrultusunda hareket edilerek her araç bazında pancar bedeli tespit edilmekte olup, farklı bir uygulama söz konusu değildir. Ancak yönergede de belirtildiği üzere Pancar Kooperatifleri numune alım ve analiz günlerinde kantar ve laboratuvarlarda diledikleri takdirde gözlemci bulundurabilirler. Gözlemciler tarafından numune alımı ve analizlere itiraz edilmesi halinde yapılan itiraz dikkate alınarak yönergede belirtildiği şekilde gereği yapılmaktadır.”

Pancardaki polar oranının toprak yapısı, işlenmesi, arazi eğimi gibi nedenlerle değişiklik gösterebileceğini ifade eden Büyük, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toprak yapısı, işlenmesi, arazi eğimi gibi nedenlerle tarlanın her yerine sulamanın ve gübrelemenin eşit yapılamaması ya da aynı tarladan fabrikanın teslim programına istinaden farklı zamanlarda söküm yapılması gibi nedenlerle, tarladaki üretim periyodu ve hasat zamanındaki üretime yönelik tarımsal işlemler, pancar üretim alanının her tarafına aynı şekilde uygulanamamaktadır. Dolayısıyla da aynı tarlanın değişik alanlarından elde edilen ürünün verim ve kalitesinde farklılıklar meydana gelebilmektedir. Diğer yandan aynı tarladan gelen pancarlarda düzgün baş kesimi yapılmaması, vasıtada ya da tarla kenarında beklemesi nedeniyle pancarda yer yer su kaybı, hatta bozulmaların oluşu ve bunların numuneye sirayet etmesi hem bedele esas şeker varlığını düşürmekte, hem de aynı bölge pancarından farklı değerler elde edilmesine neden olmaktadır.

Diğer meyve ve sebzelerde olduğu gibi pancarın da yaşayan organizma olarak depolama koşuları ne olursa olsun zamanla değişime uğraması ve hücresel değişimi kaçınılmazdır. Asıl olan tesellüm edilirken sahip olduğu teknolojik değerlerdir. Bu nedenle aynı çiftçiye ait olsa bile bekleyen pancarda su kaybı, mikrobiyolojik faaliyetler, tarlanın coğrafi yapısı gibi nedenlerle polar şekerde farklı değerlerin çıkması normaldir.

Kaldı ki binlerce tonluk silo içerisinde, numune alınan pancarın hangi çiftçiye ait olduğu, bahsi geçen çiftçi tarafından römorkla getirilmiş 10-12 ton pancarın binlerce tonluk siloda nasıl tespit edildiği, çiftçinin getirdiği pancarın hangi tarlaya ait olduğu tartışılır. Konuya hakim her uzman, şeker varlığı analizinin her araçta, her tarlada farklılık göstereceğini, tek bir çiftçinin 10-12 tonluk pancarının siloda tespit edilemeyeceğini ve tesellümden sonra üzerinden zaman geçmesi halinde kalite değerlerinin değişeceğini bilir.”