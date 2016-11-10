Büyük Önder’i saygıyla andık

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78. yılında Elbistan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 78. yıldönümü dolayısıyla Elbistan’da iki ayrı tören düzenlendi.

Törenlerin ilk bölümü, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Buradaki törende Atatürk anıtına çelenkler sunulurken, daha sonra saat 09.05'ten itibaren 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, polis, itfaiye ve diğer araçlar sirenler ve kornalarını çaldı. İlçe genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

İkinci program ise, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü İlyas Gezer yaptı.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanına, milletine çok yüce duygularla bağlı; vatanı ve milleti her şeyin üstünde tutan kendini millete adamış büyük bir komutan olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Gezer, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde kendisini anmak onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal vatanına, milletine çok yüce duygularla bağlı; vatanı ve milleti her şeyin üstünde tutan kendini millete adamış büyük bir komutandı. Askeri, siyasi ve eğitim alanlarında birçok inkılap gerçekleştirmiştir. Atatürk'e göre eğitim, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder” dedi.

Atatürk’ün ordunun siyasete karışmaması yönünde duruş sergilediğini hatırlatan Gezer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Mustafa Kemal, gerek içeride gerekse dışarıda kim Türk milletinin hasmı olmuşsa daima karşısına dikilmiştir. Millete namlusunu çeviren hainler daima tarihe karışmıştır; ancak vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen sonra da vatandaşa silah çevirenleri bu millet hiçbir zaman unutmamıştır. Kendi milletinden uzak düşenler, şanlı tarihimize kara bir leke olarak yazılacaktır. Sen ebedi istirahatgahında rahat uyu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyetine, Türk demokrasisine, ilke ve inkılaplarına her zamanki gibi gönülden bağlı kalacağız.

Mustafa Kemal, Türk çocuğuna, gencine, yaşlısına polisine, askerine çok güvenirdi. Özellikle peygamber ocağımız orduya ayrı bir ehemmiyet verirdi. Çünkü milletin gözbebeği Türk ordusunu milletin teminatı, güvenliğimizin sigortası olarak görürdü. Yaşamını millete adayan Mustafa Kemal savaştaki başarılarıyla büyük bir komutandı aynı zamanda. 1908'de binbaşı iken siyasete batmış ittihatçıların kongresinde bakın ne demişti: Ufukta tehlike bulutları görüyorum. Ordunun siyasete karışma işi artık bitmelidir. Asker kışlasına, siyasetçi siyaset sahnesine dönmezse her şey mahvolur. Bu konuşmasında ordu-siyaset ilişkisini çok net bir şekilde ortaya koymuştur.”

Sözde değil özde Atatürkçü olunsaydı Türkiye’nin askeri darbelerle karşılaşmayacağının altını çizen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer, “Yine büyük komutan Mustafa Kemal 19 Kasım 1918 tarihinde Minber gazetesine verdiği röportajda 'Siyasi durum hakkındaki görüşleriniz nedir sorusuna; ‘Ben bir askerim, siyasetle ilgilenmem. Bütün hayatım Trablusgarp'ta, Balkanlar'da, Anadolu'da savaşla geçti. Siyaset ordunun değil siyasetçinin işidir. Ordunun işi vatanı savunmak memleketi idare edenlerin verecekleri karara göre faaliyete geçmektir’ şeklinde cevap vermiştir.

Mustafa Kemal'in bu cümleleri doğru anlaşılmış olsaydı ve sözde değil özde Atatürkçü olunsaydı onun fikirleri yaşatır ve uygulanırdı. Bu memlekette ne 1960, ne 12 Mart, ne 12 Eylül, ne 28 Şubat, ne de 15 Temmuz yaşanırdı. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi; vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha yâd ediyorum” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesinin ardından, oratoryo sahnelendi. 10 Kasım son yolculuk belgeselinin izlenmesinin ardından program sona erdi.