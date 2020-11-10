Büyük Önder Atatürk, saygıyla anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Anma programı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz’ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'ten itibaren 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, polis, itfaiye ve diğer araçlar sirenler ve kornalarını çaldı. İlçe genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun tarih öğretmeni Hasan Biber yaptı.

Biber, şöyle konuştu:

“Büyük insanların hayattan kopuşu, ulu ağaçların topraktan sökülüşü gibi zor; direnişli ve heybetli olur. Çünkü gökyüzünün sınırsızlığına ulaşan ulu ağaçların köklerini toprağın derinliklerine yaymaları gibi büyük insanlar da tutkuları, çabaları, başarılarıyla toplumun yapısına derinliğine işlemişlerdir. Tarih boyuna pek çok ülkede çok büyük adamlar gelmiş geçmiştir. Bunlar arasında sadece kendi uluslarına değil; tüm insanlığa şeref ve gurur kazandırmış olanları vardır. Hayata veda ettikten sonra da bir idealizmin sembolü olabilen liderler ise tarih boyunca ender görülmüştür. İşte Mustafa Kemal Atatürk bunlardan biridir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşadığı ortamdaki olayları akıl yoluyla değerlendirerek ve tarih bilinciyle yorumlayarak çözümler ürettiğine değinen Biber, “Bu bilinçle Anadolu’ya geçerek milli mücadeleyi başlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa’ya göre hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası milli hakimiyettir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak milli iradeyi bütün yurtta hakim kılmıştır. Onun idealizmi, yüksek vasıf ve kabiliyetlerine inandığı milletinin sonsuz hürriyet ve bağımsızlık aşkından kaynaklanıyordu. Bundan ötürü Türk milleti Sevr Anlaşması gibi bir esaret belgesini kendi tarihinde şeref ve haysiyetine hiçbir zaman layık görmemiş; elinin kolunun bağlandığının zannedildiği bir anda bile vatan müdafaası için neler yapabileceğini düşmanlarına önce harp meydanında göstermiş daha sonra bu başarılarını 1.Dünya Savaşı’nın galiplerine karşılıklı eşitlik prensibine dayanan bir anlaşma ile tasdik ettirmiştir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün, Türk milletinin önünde yepyeni ufuklar açtığını vurgulayan tarih öğretmeni Hasan Biber, sözlerini, “Diğer bütün şartlar oluşsa bile, lidersiz ve kadrosuz bir inkılap düşünülemez. Bilhassa Türk toplumunda liderin ehemmiyeti diğer dünya toplumlarına göre büyüktür. Atatürk, milletine çok yönlü yepyeni ufuklar açan insandır. Değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar bunun apaçık kanıtıdır. Kısa hayatına sayısız başarılar sığdırmış olan Atatürk’ün en büyük eseri, bağımsız, çağdaş, modern milli Türk devletini sağlam temeller üzerine kurup geliştirmesidir. O, Türk milletinin ve Türk gençliğinin yolunu aydınlatmada bir ışık olarak kalacaktır. Yarınların mutlaka büyük Türk milletinin olacağı inancıyla rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun” sözleri ile tamamladı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirler ile sona erdi. Tören sonunda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, programın hazırlanmasında emeği olan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, EMYO Müdürü Muharrem Eren, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, CHP Elbistan İlçe Teşkilatı temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.









































