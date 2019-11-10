Büyük Önder Atatürk, saygıyla anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü dolayısıyla Elbistan’da iki ayrı tören düzenlendi.

Törenlerin ilk bölümü, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Buradaki törende Atatürk anıtına çelenkler sunulurken, daha sonra saat 09.05'ten itibaren 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, polis, itfaiye ve diğer araçlar sirenler ve kornalarını çaldı. İlçe genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

İkinci program ise, İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda yapıldı. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun tarih öğretmeni Emmar Soysal yaptı.

10 Kasımların, yas günü değil Atatürk’e verilen sözü yineleme günü olduğunu vurgulayan Soysal, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. Yılındayız 10 Kasımların Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimiz kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür.

Bilindiği gibi 19. Yüzyıl, Avrupa’nın ekonomi, hukuk ve eğitim alanlarında büyük atılımlar yaptığı bir yüzyıldır. Avrupalı aydınlar ve yöneticiler, kendi toplumlarının 19. Yüzyıldaki büyük gelişme ve dönüşümlerine öncülük etmişlerdi. Ne yazık ki, Osmanlı aydını, çağın dinamiklerini ve dönüşümlerini, bilinçli bir şekilde tanımak ve çağla barışık yaşamayı başarmakta yetersiz kalmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk ise, Türk devletinin ulaşması gerektiği aşamayı, 20. Yüzyılın başlarında şaşmaz bir sezgiyle görerek yaşamda en gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıktan, ülkenin hr bakımdan kalkındırılıp güçlendirilmesinden geçtiğini belirtmiş, batı uygarlığının biliminden, teknolojisinden yararlanarak, bunları özümseyerek çağdaş uyguarlık düzeyine çıkıp, bu düzeyi de aşmayı milletinin önüne amaç olarak koymuştur. Atamız bu amacı daha somut olarak ‘Büyük davamız, en medeni en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmekdir’ şeklinde ifade etmiş ve refah toplumu olmayı hedef göstermiştir.

Atatürk’ün Türk milletini büyük bir atılıma hazırladığı ve yönlendirdiği yüzyılda Avrupa ve Asya’nın pek çok ülkesinde totaliter rejimler veya diktatörlükler bulunuyordu. Böyle bir dünyada Atatürk, yabancı bir gazetecinin sorusuna ‘Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim’ diye cevap vermiştir.

Aynı çağda yaşayan, gerek kendi milletleri gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan liderler, bugün ya unutulmuş ya dakötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise sevi ve saygı uyandırarak Türk milletini, çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığını teminat altına almaya yönelmiştir. ‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak’ hedefi ise çağın akışına yön verme düşüncesinin bir göstergesidir.

Yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortay koduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk’ün ebedi istirahatgahında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir.

Konuşmama Yüce Atatürk’ün sözleriyle son vermek istiyorum. ‘Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donuş ve kalıplaşmış kurallar bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen erişemediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar’

Bu düşüncelerle Büyük Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve Atatürk’ün görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimini ardından si katılımcılar tarafından beğeniyle izledi. Program , İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı ‘Atatürk’ün bir saati vardı’ isimli oratoryo sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

