Bursluluk sınavı yapıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da pandemi süreci doğrultusunda yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınava Elbistan’da 5 bin 584 öğrenci girdi. Sınav, 20 merkezde gerçekleştirilirken 1 öğrenci de sınava evinde girdi. Pandemi süreci nedeniyle okul bahçesine velilerin girişine izin verilmedi. Öğrenciler de maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda sınav salonlarına alındı.

Sınavda öğrencilere, 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu. Öğrenciler, sınavda ter dökerken aileleri de okul dışında onları bekledi. Bazı veliler, çocukları için dua ederken öğrencilerin de oldukça heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 28 Eylül'de açıklanacak.









