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Bursluluk sınavı başvuru takvimi açıklandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

Bursluluk sınavı başvuru takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.


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Bursluluk Sınavı Başvuru Takvimi Açıklandı