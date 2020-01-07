Burdur’da inşaattan düşen Afşinli işçi yaşamını yitirdi

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı Hakan Çinpolat (29), mesaisinin ilk saatlerinde dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından memleketine getirilerek Afşin ilçesine bağlı Büyük Sevin Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.