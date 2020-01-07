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Burdur’da inşaattan düşen Afşinli işçi yaşamını yitirdi

Burdur’da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 29 yaşındaki Afşinli işçi Hakan Çinpolat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur’da inşaattan düşen Afşinli işçi yaşamını yitirdi

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı Hakan Çinpolat (29), mesaisinin ilk saatlerinde dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından memleketine getirilerek Afşin ilçesine bağlı Büyük Sevin Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.


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Mustafa KARADAŞ 3 saat önce

Rabbim mekanini cennet etsin kolay degil rizik icin gurbete cikioruz hepimiz boyle elim kaza rabbim kimsenin basina getirmesin...

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Halk 3 saat önce

Bu inşaat sektörü akıllanmaz neden işçinin güvenliğini almıyor 5. Katta nasıl güvenliksiz işçi çalışır güvenliğini almayan işçiyi işte çıkarıyorlar başka ülkeler neden bu memlekette insanların hayatı ucuz ya yazık bir hayat gitti iş güvenliği önce gelmeli yazık ailesi hemen mahkemeye başvursun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun ailesine ALLAH sabır versin

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Muharrem Gulbay 2 saat önce

Allahım ailesine ve sevenlerine sabırlar versin mekanını cennet eylesin toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun Allahım taksiratını affetsin

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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