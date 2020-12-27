Bulut: “Elbistan’ın sorunlarının ip yumağı gibi toplanmaması gerekirdi”

Başkan Bulut, başta Kavaktepe Barajı olmak üzere birçok sulama projesi için 2020 yılında sevindirici haberler aldıklarını hatırlatsa da asıl endişesinin bu projelerin sözde kalması olduğunu dile getirdi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin ve tarım sektörünün bakış açısıyla 2020 yılını değerlendirdi. Başta çiftçiler olmak üzere tüm ülkenin koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yılı geride bıraktığını ifade eden Başkan Bulut, pandemi sürecinin de tarımın öneminin daha iyi anlaşılmasını sağladığını söyledi.

Başkan Bulut, özellikle girdi fiyatlarındaki sorunlar çözülmese de Elbistan özelinde baraj ile sulama yatırımları yönünden yıllardır süregelen taleplerine karşılık bulunduğunu dile getirdi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle devam etti:

“2020 yılı dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı olumsuzluklar yaşattı. Tarihe kara yıl olarak geçecek 2020’de Covid-19 salgınıyla birlikte ülkemizde Elazığ ve İzmir’de yüreklerimizi dağlayan depremler, seller ve birçok afet yaşandı. Başta sağlıkçılar, kolluk güçlerimiz sağlığımız için gece gündüz kendi canlarını hiçe sayarak mücadele ettiler halada canla başla çalışıyorlar. Gıdanın temel taşları olan tarım kesimi, kısıtlamalardan muaf tutuldu ve gece gündüz, soğuk, sıcak demeden üretime devam etti. Bu yıl tarım ürünlerimizin yüzde 4’ünü ihraç ettik. 18 milyar dolarlık tarım ihracatını 50 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Çünkü pandemi döneminde temel gıdanın öne çıktığını dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımın önemini çok şükür fark ettik.”

“Tarımdaki sıkıntıların önünü açarak sorunları çözelim ve başta barajlarımız olmak üzere toprağı su ile buluşturalım” diyen Başkan Bulut, bölgeyi ilgilendiren baraj projeleri ile ilgili de; “Adatepe Barajının 1995 yılında temeli atıldı. 2001 yılında yüzde 67 dolgusu olan barajın yapımına 2010 yılına kadar mola verildi. 2010 yılında kalan dolgu işine başlandı ve bitti. 2015 yılında Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal sulama projesinin temelini attı. Ama proje başladığı gibi durdu. 2020 yılında para ayrılma seslerini duymaya başladık. İnşallah bu sesler icraata döner. Adatepe barajının ilk projesi 440 bin dekar arazi sulama kapasiteli idi değişikliklerden dolayı 360 bin dekar arazi sulayacak. Adatepe Barajının ihaleye verilmesinde eski Milletvekillerimizden Sayın Esat Bütün‘ün emeği ve katkıları olmuştu kendilerine teşekkür ediyorum. Adatepe Barajımızın kanaletlerinin etaplarının bir an önce yapılması;

Karakuz Barajı’nın ilk projesi tamamen sulama amaçlıydı. Sadece Afşin’de değil, Elbistan’ımızda da Büyük yapalak, Küçük yapalak, Gündere, Geçit Mahallelerimizdeki toplam 130 bin dekar araziyi sulayacaktı. Projede 4 ayrı noktada takviye göletleri bulunuyordu. Ancak proje değişti ve Afşin C Santrali’ne soğutma suyu verecek Afşin’in batısındaki arazileri sulayacak. Karakuz Barajının Afşin çiftçimizin hizmetine hızlı bir şekilde yapılarak sunulmalı, Kavaktepe Barajının ihalesi sözde kalmamalı. Afşin çiftçilerimize hayırlı olsun.

Kavaktepe Barajı ise 60 yıllık proje. 1974 yılında bazı siyasilerin o bölgede arazileri olduğu için Kavaktepe Barajına çürük raporu verildi 1995 yılında o dönemin Milletvekili Sayın Esat Bütün siyasi gücünü kullanarak tekrardan etüdü yapıldı. DSİ çok yönlü sondaj yaparak Kavaktepe Baraj Projesinin zemininin sağlam olduğu raporu verildi. 25 yıldır ihale bekleyen bir barajımız” bilgilerini aktardı.

Oda olarak çiftçinin sorunlarını ve çözüm önerilerini, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bölge milletvekillerine ulaştırma gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şunları söyledi:

“Oda olarak 2020 yılında Kahramanmaraş Milletvekillerine Elbistan’ın sorunları ile ilgili başta barajlar olmak üzere yazı gönderdik. Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a dosya sunduk. MHP Milletvekili Sayın Sefer Aycan, göndermiş olduğumuz Kavaktepe Barajı ile ilgili sorunlarımızı Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi ile sordu. Tarım Bakanımız da 2021 yılında Kavaktepe Barajının ihaleye çıkacağını cevap olarak verdi, İnşallah sözde kalmaz Kavaktepe Barajımızın ihalesi 2021 yılında yapılır. Oda olarak sorunlarımızı yazılarımızı iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan gerek milletvekillerimize gerekse ilçe başkanlarına iletiyoruz.”

Başkan Bulut, ilçe bazlı kuraklık sigortasında da hasar tespitinin ilçe bazlı olarak değil de mahalle bazlı yapılması yönünde büyük çaba harcadıklarını ve sonuçta da taleplerinin kabul edildiğini hatırlattı.

Tarım sektörünün yanı sıra ulaşım ve hayvancılıkla ilgili de Elbistan’a katkı sunacak projelere ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Bulut, “Hayvan pazarımız bölgemize artık dar geliyor. Moderninize olarak genişlemesi gerekiyor. Daha önce Malatya, Adıyaman, Sarız, Gürün gibi kentlerdeki besicilerimiz Elbistan pazarını tercih ederdi. Şimdi ise Sivas’ın Şarkışla Hayvan Pazarı bizim bölgenin bile besicilerini çekmeye başladı. Hayvan pazarının aktif hale getirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Elbistan-Darıca yolunun bir an önce ihalesi yapılarak başlanması, Darende yolunun bir an önce ele alınması gerekiyor. İşlek bir yol olduğundan birçok kazalar oluyor. Yol medeniyetse Elbistan’ımız bunları hak ediyor” diye konuştu.

Elbistan’ın çıkmaz sokak olmaktan kurtulması gerektiğini vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Elbistan’ımız çıkmaz sokaktan kurtulup asıl layık olduğu yere gelmelidir. İl olma isteğimize hiçbir hükümet itiraz edemezdi. Geçmişteki siyasilere sitem ederken hak edenin de hakkını inkar etmememiz lazım. Adatepe’nin ihalesinde, zemini çürük çıkan Kavaktepe’nin tekrar zemin etüdü yaptırıp sağlam raporu verilmesinde Büyük yapalak göletinin gövdesinin yapımında 1991-1999 dönem Milletvekili Sayın Esat Bütün‘ün siyasi gücünü geçmiş yıllarda gördük kendisine teşekkür ederim.

Son 30 yılda ülkemizde teknolojinin gelişmesi ile artmasıyla birlikte bölgemizde her siyasi partiden iktidar milletvekillerimiz oldu hatta 3 dönem seçilen milletvekillerimiz dahi oldu. Her dönem bir projemiz hayata geçirilseydi Elbistan’ın sorunları ip yumağı gibi toplanmazdı. Ama bir ip yumağı gibi büyüyerek günümüze kadar gelen sorunları önünde bulan isim Sayın Milletvekilimiz Mahir Ünal oldu. Sayın Mahir Ünal’ın bakanlığına Kahramanmaraşlılar olarak sahip çıkamadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenini kazanmış bir isim. Kendisi de Elbistan’la ilgili çok hassas. Bundan dolayı bizim de kendisinden beklentilerimiz isteklerimiz fazla. 2021 yılının bölgemize çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını diler; bol bereketli bir yıl olmasını Allah’tan temenni ederim” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.