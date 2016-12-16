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Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası çiftçiye tanıtılacak

Elbistan çiftçisinin en büyük sorunlarından biri olan buğdayda kuraklık, 2017 yılı TARSİM kapsamına alınacak. Pilot bölge olarak belirlenen Elbistan’da Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası ve yeni uygulamaların anlatılacağı toplantı yapılacak.

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Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası çiftçiye tanıtılacak

Elbistan çiftçisinin en büyük sorunlarından biri olan buğdayda kuraklık, 2017 yılı TARSİM kapsamına alınacak. Pilot bölge olarak belirlenen Elbistan’da Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası ve yeni uygulamaların anlatılacağı toplantı yapılacak.

2017 yılında TARSİM kapsamının genişleyeceği ve yeni uygulamaların hayata geçirileceği belirtilirken, ilk defa pilot olarak belirlenen 81 İlin 81 İlçesinde Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası uygulaması da bu yeni uygulamalar arasında yer alıyor.

Bu amaçla Elbistan, Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası kapsamında pilot bölge olarak belirlenirken, 19 Aralık Pazartesi günü saat 13.30’da Elbistan Ziraat Odası’nda TARSİM yetkilileri tarafından 2017 yılı yeni uygulamalar ve özellikle Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, toplantıya tüm çiftçileri davet ederek, “Elbistan çiftçisinin en büyük sorunlarından biri olan buğdayda kuraklık 2017 yılı TARSİM kapsamına alınacaktır. Pilot bölge olarak belirlenen Elbistan ilçemizde Buğdayda Kuraklık Verim Sigortası ve leni uygulamaların anlatılacağı toplantıya çiftçilerimizin katılımını bekliyoruz” dedi. 

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HAMO DEMİR 6 gün önce

AYHAN BAŞKANIM SEN VAROL BU TARIM SİZİN GİBİ BİR BÜROKRATA İHTİYACI VAR BÜTÜN KURUMARA SİZİN GİBİ ÇALIŞKAN DEVLET ADAMLARI LAZIM

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