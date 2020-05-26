Buğday ve arpada süne ve pas hastalığı tespit çalışması başladı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 ekiple 2019 yılı sonbaharından itibaren kışlamış ergin süne sürvey çalışmalarına başlanmış olup 2020 yılı ilkbaharı itibariyle 400 bin dekar hububat alanında süne zararı, buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları, pas hastalıkları ve septoria yaprak lekesi hastalığı tespit çalışmalarına başlandı.

Çalışmalarla ilgili olarak Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Buğdayda görülen hastalık ve zararlılara bağlı zararlar dünyanın buğday yetiştirilen birçok bölgesinde önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Zararın tespit edildikten sonra hastalığa karşı ne zaman ilaç kullanılacağını saptamak son derece önemlidir. Erken uygulamalar ilaçlama sayısını artıracağından ekonomik olmayabilir. Geç kalmış uygulamalarda ise yeterli etkiyi sağlamak mümkün olmayabilir. Bu doğrultuda ziraat mühendislerince kurulan ekibiler çiftçilerimize doğru zamanda doğru bilgi verebilmek için çalışmaları sezon boyunca yürütecek olup çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapacaklardır” denildi.