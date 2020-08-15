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Bu sorumsuzlukla covid-movid bitmez!

Elbistan’da, tedavisine evde devam edilen bir koronavirüs hastasının, karantina kurallarını ihlal ederek sigara ve soda almak için ticari taksi ile markete gitmesi, ‘bu kadar da sorumsuzluk olmaz’ dedirtti.

Bu sorumsuzlukla covid-movid bitmez!
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Toplumun sağlığını hiçe sayan şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi çerçevesinde en az 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi.

Elbistan’da, pozitif vaka sayılarında ciddi artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından derlenen bilgilere göre ilçenin büyük bölümü, risk düzeyi yüksek bölge olarak sınıflandırılan ‘kırmızı’ renge büründü. Vaka haritası, ilçenin birçok noktasına yayıldı. Risk düzeyinin yükseldiği Elbistan’da testleri pozitif çıkan hastaların Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından karantinada kalmaları şartıyla evlerine gönderiliyor. Karantina altındaki hastaların takibi ve denetimi için İlçe Sağlık Müdürlüğü uhdesinde polis ekiplerinin de yer aldığı izleme timleri kuruldu. İzleme timleri, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp, karantina altındaki Kovid-19 hastalarının evde olup olmadıklarını denetliyor. Yapılan denetimlerde, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin izolasyon şartlarına uyup uymadığı takip ediliyor.

Elbistan’da da Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon ekibi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan izleme timleri,  evdeki izolasyon için gün boyu denetimlerde bulunuyor. Evde izole edilen pozitif hastalar ve temaslı hastalar yoğun bir şekilde kontrol ediliyor. Bu çalışma ile izole olarak evde kalması gereken pozitif hastaların ve temasların topluma çıkıp hastalığı topluma yaymalarının engellenmesi amaçlanıyor. Gidilen her evde hastaların evde kalarak izole olmaları konusunda bilgi veriliyor. Sorunları varsa onları da not alınıp müdahale yapılıyor.

Elbistan’da görev yapan izleme timi, sabah saatlerinde evinde izolasyonda olan bir Kovid-19 hastasının evinde olup olmadığını denetlemek için, hastanın ikametine gitti. Yapılan kontrollerde hastanın evinde olduğu tespit edildi. Ekipler, kontrolden yaklaşık 1 saat sonra, hastanın ticari taksi ile evinden ayrıldığı ihbarı üzerine tekrar eve gitti. Evin bulunduğu caddede bir ticari taksi ile karşılaşan polis ekipleri, sürücünün bilgisine başvurdu. Ticari taksi sürücüsü, karantinadaki şahsı evinden alarak sigara ve soda gibi malzemeleri aldıktan sonra tekrar evine bıraktığını söyledi. Bu bilgi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, balkona çağırdıkları şahsı, kurallara uyması noktasında bir kez daha uyardı. Ayrıca, şahıs hakkında tutanak tutuldu. Tutulan tutanak doğrultusunda, söz konusu şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi doğrultusunda 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği bildirildi.

 

Maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor

 

Elbistan’da bir hafta arayla yapılan yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimlerine ek olarak maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda uygulamalar aralıksız devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler ve işyerleri sürekli denetleniyor. Kurallara uymayan, maskesini çenesinde ya da elinde taşıyan kişiler, ekipler tarafından uyarılıyor.

 

Virüs yayıldı, harita kırmızıya döndü

 

 Alınan tedbirlere uyulmaması sonucunda artan vaka sayıları, Elbistan’ın koronavirüs haritasını da değiştirdi. İlçe merkezinde ‘yüksek riskli’ alanları gösteren kırmızı renk hakim oldu. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ adlı uygulamasından alınan görüntüler, ilçedeki vatandaşların tedbirlere uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.


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Bu Sorumsuzlukla Covid-movid Bitmez!
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