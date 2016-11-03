Bu sobanın modası 100 yıldır geçmedi

Elbistan’da yaşayan vatandaşlar, 100 yıldan fazla bir süredir evlerde ısınma ve yemek pişirmek için kullandıkları ve ‘göçmen sobası’ olarak adlandırılan sobalardan vazgeçmiyor.

Kolay ısınması ve aynı anda birden çok işlevi yerine getirmesi nedeniyle genelde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların rağbet gösterdiği ‘göçmen sobası’, ilçe merkezinde de apartman aralarında kömbe ve börek pişirmek için tercih ediliyor. Soba ustaları da geçmişte bu sobalarla ısınanların asla vazgeçemediğini belirterek, “Kaloriferli evde de otursalar, ‘göçmen sobasının tadı ayrı’ diyen çok sayıda insanla karşılaşıyoruz” şeklinde konuşuyorlar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba satışları başladı. Kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar hazırlıklarını tamamlaya başladı. Kışlık odun ve kömürlerini alan vatandaşlar, ardından sobacıların yolunu tutuyor. İlçe merkezinde apartman ve sitelerde oturan vatandaşların olmasa da halen birçok evi ısıtmada soba kullanılıyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşların vazgeçilmezi ise göçmen sobaları oluyor. Kış mevsiminde insanların vazgeçilmezi olan bu sobalar, ısınmanın yanı sıra yemek yapma, su ısıtma, börek ve kömbe gibi günlük gıda ürünlerini pişirmede kullanılıyor.

Konar-göçerler kullandığı için adını da oradan alan ve yüzyıldan fazla bir süredir de hafif saçtan üretilerek evlere giren göçmen sobası, halen bile önceliğini kaybetmedi. Göçmen sobaları, kömür ateşine çok dayanıklı olmasa da odun ve ayçiçeği sapı ile kullanıldığında bulunduğu odayı hızlı bir şekilde ısıtma özelliğine ek olarak ev hanımlarının en büyük yardımcısı olma özelliği ile tercih ediliyor. Soba satıcıları ve ustaları ise, göçmen sobasının modasının asla geçmeyeceğini belirtiyorlar.

Havaların soğumasıyla birlikte işlerinin arttığını ifade eden soba satıcıları, “Kış mevsimi kendisini iyice hissettirmeye başladı. Tabii bu da doğal olarak işlerimize yansıdı. Çeşit çeşit soba satıyor. Emaye olanlar var, kömürlü sobalarımız var. Ama en çok tercih edilen sobaların başında göçmen sobaları geliyor. Fiyat yönünden de ucuz olan göçmen sobalarını genelde köylerde ya da müstakil evlerde oturan vatandaşlarımız alıyor. Göçmen sobası en çok yemek ya da börek pişirme özelliği olduğu için de vatandaşlardan rağbet görüyor. Az bir yakacakla kısa sürede çevresine ısı yayan göçmen sobalarını 65 ila 90 TL arasında değişen fiyatlarla satıyoruz” ifadelerini kullandılar.

İlçe merkezindeki kaloriferli apartmanlarda oturan belli yaşın üstündeki insanların halen bile göçmen sobasına özlem duyduğunu anlatan soba satıcıları, “Eskiden ne kömür varmış ne de kalorifer. Evlerde kullanılan tek soba buymuş. Tabii bu sobayla ısınan, onda pişen böreği, kömbeyi yiyerek büyüyen insanlarda özlem hiç azalmıyor. Kaloriferin rahatlığı olsa da ‘göçmen sobasının tadını vermiyor’ diyen vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Bu vatandaşlarımız evlerinde ya da balkonlarında kullanamasalar da apartman bahçesinde göçmen sobası yakabiliyor. Bahçede göçmen sobası yakılıyor ve apartman sakinleri de sırayla börek, kömbe ya da ne pişirecekse onu pişirip evine götürüyor. 2-3 neslin hayatında önemli bir yer tutan göçmen sobasının modası da bu yüzden asla geçmiyor” görüşlerini aktarıyorlar.