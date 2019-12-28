Bu levhalara dikkat! 1002 TL’lik ceza makbuzu cebinizi yakabilir

Elbistan’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni trafik düzenlemeleri hayata geçti. İlçenin en büyük sorunlarından biri olan şehir içi trafikte yaşanan yığılmaları ve yoğunluğu alternatif güzergahlara aktarmak amacıyla yapılan yeni düzenlemelerde, birçok cadde ve sokakta tek yön ve park yasağı uygulaması hayata geçirildi. UKOME’nin aldığı kararlara göre, Ahmet Karacabey, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Girne Caddesi’nde tek yön uygulaması hayata geçirilirken, Şehit İsrafil Kargı Parkı yanında bulunan Cengiz Topel Sokak’ta da çift taraflı park yasağı getirildi. Ayrıca, eski Kıral Cami’in etrafını çevreleyen Fidan ve Mutlu Sokak’ta da park yasağı uygulaması başladı.

UKOME’nin aldığı karara göre, daha önce Köprübaşı istikametine tek yön olan Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nin akış yönü değiştirildi. Bu caddeye, Hulusi Efendi Bulvarı’ndan Köprübaşı istikametine araç girişi yasaklandı. Sürücüler, çiçekçiler caddesi olarak bilinen bu güzergahı, Köprübaşı’ndan şehir merkezi yönünde kullanabilecek.

Bir diğer uygulama ise Ahmet Karacabey Caddesi ile Girne Caddesi’nde yapıldı. Dulkadiroğlu Caddesi’nden Girne Caddesi’ne giren sürücüler, direkt olarak Göktürk Caddesi’ne çıkamayacak. Dulkadiroğlu Caddesi’nden, Girne Caddesi’ni kullanıp Göktürk Caddesi’ne çıkmak isteyen sürücüler, sağa dönüş yapamayacak ve Ahmet Karacabey Caddesi yönüne devam edecek. Doğal olarak, Girne Caddesi ile zaten şehir merkezi istikametine tek yön olan Ahmet Karacabey Caddesi kesişimi ile Göktürk Caddesi arasında kalan bölüm de tek yön olarak kullanılabilecek. Göktürk Caddesi’nden Ahmet Karacabey Caddesi’ne giriş yapan sürücüler de Girne Caddesi’ istikametine gidemeyecek. Yine bisiklet yolu yapılan Hulusi Efendi Bulvarı, Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı gibi güzergahlarda da park yasağı uygulamasına devam edilecek.

Trafik levhalarına dikkat etmeyen sürücülerin ise cepleri yanacak. 2019 yılı rakamlarına göre ters yöne girmenin cezası 1002 TL olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemenin yapıldığı noktalardaki MOBESE kameraları, trafik polisleri ve trafik zabıtaları, bu kuralı ihlal eden sürücülere, idari para cezası kesecek.