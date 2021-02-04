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Bu kez de halk otobüsünde maske yüzünden yolcularla tartıştı

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için kendisinden kimliğini isteyen polislerle tartışan, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden ve gittiği çay bahçesinde garsonlara kül tablası fırlattığı ortaya çıkan Gülcan Ç, bu kez de bindiği halk otobüsünde karmaşa çıkardı.

Bu kez de halk otobüsünde maske yüzünden yolcularla tartıştı

İl merkezinde bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç., bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla ortaya çıktı. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir sonraki durakta halk otobüsünden indiği öğrenildi.

 Geçtiğimiz aylarda bir çay bahçesinde maske takmadığı için olay çıkaran Gülcan Ç, hakkında işlem başlatılmıştı.


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Bu Kez De Halk Otobüsünde Maske Yüzünden Yolcularla Tartıştı