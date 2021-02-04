Bu kez de halk otobüsünde maske yüzünden yolcularla tartıştı

İl merkezinde bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç., bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla ortaya çıktı. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir sonraki durakta halk otobüsünden indiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda bir çay bahçesinde maske takmadığı için olay çıkaran Gülcan Ç, hakkında işlem başlatılmıştı.