“Bu hizmetler Büyükşehir’in avantajları”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erkoç, Büyükşehir Yasası ile birlikte imkânların bir noktada toplandığını ifade ederek, “Büyükşehir Yasasının sağladığı avantaj ile buralara bu yatırımları getiriyoruz” dedi.

Akbayır Mahallesi’ne gelişinde, Mahalle Muhtarı Kemal Çetin ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Erkoç, mahalle içerisinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Serilen sıcak asfaltın kalınlığı ve kalitesi konusunda asfalt ekibini tebrik eden Başkan Erkoç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bizim için halka hizmet, Hakka hizmettir. Vatandaşlarımızı en güzel şartlarda yaşatmak için yola çıktık. Şunu söyledik; kırsaldaki mahallelerdeki yaşam da inşallah merkezdeki mahallelerimiz gibi olacak dedik. Burası daha önce belde belediyesi idi. Büyükşehirden dolayı dönüştü. Daha önce çok çalışkan ve gayretli bir kardeşimiz olmasına rağmen, maddi imkânları o zaman bu yolların yapılmasına elvermiyordu. Biz Akbayır ve buranın devamında olan Bakış Mahallemizin yollarını sıcak asfaltla kapladık. Büyükşehir Yasasının sağladığı avantaj ile buralara bu yatırımları getiriyoruz. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten yüksek standartta bir yol yapmışlar. Kahramanmaraş genelinde yolları yapmaya devam edeceğiz. Bizim şuanda 14 bin 500 kilometrekare alanımız var. Çok geniş bir alan, il genelinde 700’e yakın mahallemiz var. Bin 220 kilometre de yerleşim yerimiz var. Biz ekiplerimizle bu çalışmaların hepsinin üstesinden gelmekteyiz. Maraş’ımızın dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu dönüşümün faydalı olduğunu açık ve net ortada. Çünkü belde belediyesi döneminde bu imkânları oluşturmak, bu teknik ekibi oluşturmak imkânsızdı. 100 yılda belde olarak devam etse, bu tür bir hizmetin yapılmasına imkânı yoktu. Büyükşehir’e dönüştü ve hamdolsun bu hizmetleri biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü imkânlar bir noktada birleşince, ihaleler bir noktadan yapılınca avantajlı hale gelmekte, rekabet artmakta ve daha uygun ve ucuz hale gelmektedir. Şuan biz burada tonunu 90 TL’ye serme dahil asfalt yaptırıyoruz. Bu Türkiye’deki en ucuz fiyatlardan bir tanesi, bu da Büyükşehir Yasasının bir avantajı. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Tüm mahallelerimizde gerek alt ve üst yapı sorunlarını gidererek, Kahramanmaraş’ı en güzel yaşanabilir kent haline getirme gayreti içerisindeyiz.”

Akbayır Mahalle Muhtarı Kemal Çetin ise, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza mahallemize yaptığı ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahallemize büyük bir hizmet getirdi, yollarımız asfalt oldu. Bizleri tozdan, çamurdan kurtardı. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynarca’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daha sonra KASKİ tarafından işletilen ve Elbistan şehir merkezinin su ihtiyacının karşılandığı, Kaynarca Su Terfi İstasyonu’na geçerek, buradaki son durum hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Erkoç, Elbistan’a Sarımağara kaynaklarından su getireceklerini belirterek, bu konuda gerekli adımları attıklarını kaydetti.