Bpet Yalçın Petrol yenilenen yüzüyle hizmette

Termik Yolu üzeri Darende yol ayrımında Bpet ve Milangaz Bayii Yalçın Petrol, yüzde yüz yerli sermaye kuruluşu olan Bpet ürünlerini, ‘kaliteli ve güler yüzlü hizmet’ sloganı ile Elbistan halkına sunmaya devam edecek.

İşletme sahipleri Bektaş Yalçın ve Ahmet Yalçın, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, “Temiz ve kaliteli akaryakıt, samimi ve güler yüzlü hizmet anlayışından ödün vermeden yenilenen yüzümüzle Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli hizmet anlayışıyla tesisimizde hizmet veriyoruz. Petrol istasyonumuz içerisinde oto yıkama ve marketimiz ile müşterilerimize kaliteli bir hizmet veriyoruz. Yüzde yüz yerli sermaye olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Bpet Yalçın Petrol’e tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dediler.



