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Bpet Yalçın Petrol yenilenen yüzüyle hizmette

Bpet ve Milangaz Bayii Yalçın Petrol, yenilenen yüzüyle Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Bpet Yalçın Petrol yenilenen yüzüyle hizmette
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Termik Yolu üzeri Darende yol ayrımında Bpet ve Milangaz Bayii Yalçın Petrol, yüzde yüz yerli sermaye kuruluşu olan Bpet ürünlerini, ‘kaliteli ve güler yüzlü hizmet’ sloganı ile Elbistan halkına sunmaya devam edecek.         

İşletme sahipleri Bektaş Yalçın ve Ahmet Yalçın, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, “Temiz ve kaliteli akaryakıt, samimi ve güler yüzlü hizmet anlayışından ödün vermeden yenilenen yüzümüzle Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli hizmet anlayışıyla tesisimizde hizmet veriyoruz. Petrol istasyonumuz içerisinde oto yıkama ve marketimiz ile müşterilerimize kaliteli bir hizmet veriyoruz. Yüzde yüz yerli sermaye olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Bpet Yalçın Petrol’e tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dediler.


Yerel Manşetler
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Bpet Yalçın Petrol Yenilenen Yüzüyle Hizmette
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Süleyman sürmeli 23 saat önce

Fiyat olarak ta kalite olarakta güzel lakin bir hava kompurosoru koysanız daha iyi olacak

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Sucu Mehmet 20 saat önce

Allah hayirli eylesin ahmet bey hizmetiniz bizim icin kiymetlidir tsk gercekten iyi ve kaliteli hizmet sunmaktasiniz sizin gibi olmali diyer petroller elbistana ornek sizniz

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Zekeriya 10 saat önce

Kalite ve ğüleryüz her zaman kazanır her esnafın yapması gerekir inşAllah dedikleri gibi olur kazanır

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Elb 9 saat önce

Hayırlı olsun

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