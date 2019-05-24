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Bozulan epoksi kaplamalar fayansla değiştiriliyor

2 yıl önce hizmete açılan Elbistan Devlet Hastanesi’nde yer yer bozulmaların yaşandığı epoksi zemin kaplaması, seramik fayansla değiştiriliyor.

Bozulan epoksi kaplamalar fayansla değiştiriliyor
 Hastane binasında yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda bulunan epoksi zemin kaplamasının tamamı için aynı işlem uygulanacağı ve değişim için firmaya herhangi bir ücret ödenmeyeceği öğrenildi.

300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, Mart 2017’de hizmete açıldı. Deprem izolatörü başta olmak üzere birçok özelliği açısından III. nesil hastane olarak adlandırılan Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki zemin kaplamaları için o dönemki adıyla Kamu Hastaneler Birliği tarafından Türkiye’de ilk kez epoksi malzeme kullanılması kararlaştırıldı. Hastanenin inşaatını üstlenen yüklenici firma, bu karar doğrultusunda yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın kaplamasını epoksi ile yaptı. Ancak zemin kaplamasında bir süre sonra bozulmalar meydana geldi. İlk olarak acil servis bölümünde yaşanan bozulmaların diğer bölümlere de sirayet etmesi üzerine harekete geçen hastane yönetimi, yapılan istişareler sonucunda zeminlerin fayansla kaplanmasında karar kıldı. Bu kararın ardından hemen çalışmalar başlatıldı. Şuana kadar yapılan çalışmalarda servislerin bulunduğu katların zemin kaplaması değişim işlemleri tamamlandı.

Yüklenici firmanın garantörlüğü kapsamında başlatılan bu çalışmaların, 50 bin metrekarelik alanın tamamında süreceği ve bu işlemler için hastane ya da bakanlık bütçesinden ücret ödemesi yapılmayacağı belirtildi.

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Yerel Manşetler
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