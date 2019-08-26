Boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan mermi çekirdeği, 50 yaşındaki E.T. isimli kadının boynuna isabet etti. Yaralanan talihsiz kadın, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen E.T., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karaelbistan’da yaşanan ve ve hiçbir merminin havada kalmayacağını ispatlayan bu olay, ‘gelenek’ adı altında bu davranışı sürdürenlerin tetiğe basarken bir kez daha düşünmeleri gerektiğini ortaya koydu.