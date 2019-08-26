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Boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Elbistan’da bir düğün eğlencesinden ateşlenen silahtan çıktığı düşünülen yorgun mermi çekirdeği, bir kadının boynuna isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan mermi çekirdeği, 50 yaşındaki E.T. isimli kadının boynuna isabet etti. Yaralanan talihsiz kadın, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.  Burada müdahale edilen E.T., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karaelbistan’da yaşanan ve ve hiçbir merminin havada kalmayacağını ispatlayan bu olay, ‘gelenek’ adı altında bu davranışı sürdürenlerin tetiğe basarken bir kez daha düşünmeleri gerektiğini ortaya koydu.

 


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