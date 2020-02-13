Bostancı Kapalı Otopark hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi, Malatya Caddesi Çağlar Sokak Temurlar İş Merkezi’nde 150 araç kapasiteli ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan Bostancı Kapalı Otopark ve Oto Yıkama hizmet vermeye başladı.

Elbistan'ın otomotiv sektöründe önde gelen firmalardan Bostancı auto hizmet sektörüne bir yenisini daha ekledi. İşletme sahibi Tamer Bostancı, Elbistan’da ihtiyaç duyulan bir hizmet verdiklerini belirterek, “150 araçlık olarak hayata geçirdiğimiz 4 bin metrekare kapalı alana sahip otoparkımız şehir trafiğinde önemli ölçüde bir rahatlama sağlayacağını düşünüyoruz. Kapalı otoparkımızda bulunan oto yıkama istasyonumuz ile Elbistan halkına hizmet vereceğiz. Bostancı Kapalı Otopark ve Oto Yıkama olarak Elbistan’da sürücüler ve araç sahipleri için önemli bir ihtiyaca da cevap vermiş olacağız” dedi.









