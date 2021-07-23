Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, E.K. (38) adlı koca, boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Mehtap Kırlangıç’ı konuşmak istediği gerekçesi ile ikametinden alarak aracı ile Erçene Mahallesi civarındaki ağaçlık alana götürdü. E.K., burada eşi Mehtap Kırlangıç’a tabanca ile ateş etti. Talihsiz kadın, vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kırlangıç’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Katil zanlısı koca E.K., olaydan kısa bir süre sonra güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.