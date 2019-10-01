Borçları ödedi üstüne 1 torba un parası bıraktı

Elbistan’da kimliği meçhul hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarını ödemesine dayanan "zimem defteri" geleneğine farklı bir boyut kazandırdı. İğde Mahallesi’nde İsmail Saykın’ın işlettiği bakkala gelen hayırsever vatandaş, veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcunu ödedi.

Gizemli hayırseverin, bakkalına gelerek veresiye alışveriş yapan ve borcunu ödemekte zorluk çeken müşterisinin olup olmadığını sorduğunu belirten bakkal sahibi İsmail Saykın, “Veresiye defterimde bazı mahalle sakinlerinin borçlarını ödemede zorluk çektiğini söyledim. O da bu kişilerin tüm borcunu tek kalemde ödedi” dedi.

Hayırsever vatandaşın, borçları ödemekle kalmadığını borcunu ödediği her müşterisi için de 1’er torba un parası bıraktığını kaydeden Saykın, “Kardeşimiz, alan el ile veren elin birbirini görmemesi şiarı doğrultusunda böyle bir iyiliğe imza atmış. Kardeşimiz, borçları ödediği gibi ayrı ve özel bir güzelliğe daha imza attı. Bizim buralarda köy ekmeği sezonu geldi. İnsanlarımız tandırlarda kışlık ekmeklerini yapıyor. Hayırsever kardeşimiz, borcunu ödediği kişiler için 1’er torba da un parası bıraktı. Böylece bu vatandaşlarımız kışlık ekmeklerini yapmak için bütçelerinden en az 100’er lira un parası ödemek zorunda kalmayacak. İsminin bilinmesini kesinlikle istemedi. Ne kadar borç ödediğini de söylemem doğru olmaz. Ama birçok vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Allah, kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.











