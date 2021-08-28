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Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Bazı alacakların yapılandırılmasını öngören kanun kapsamında başvuru ve ödeme süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Borç yapılandırmada süre uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları ve belediye alacaklarının yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

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Borç Yapılandırmada Süre Uzatıldı