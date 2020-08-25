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Borç yapılandırmada son hafta

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, takibe düşen kredilerine yönelik olarak tanınan yapılandırma imkanının süresinin 31 Ağustos’ta dolacağını söyledi.

Borç yapılandırmada son hafta
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Kooperatif ortağı esnaflara seslenen General, süre uzatımı olmayacağının altını çizerek, “Borçlu esnafımıza can suyu olacak bu imkanı kaçırmayalım” dedi.

Pandemi sürecinde salgından zarar gören esnaflar için getirilen borç yapılandırma kolaylığında başvuru süresi doluyor. Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, henüz başvuruda bulunmayan esnaflara çağrıda bulundu.

Başvuru işlemlerinin, 31 Ağustos 2020’de sona ereceğini vurgulayan Başkan General, “Borçlarını yapılandırmak isteyen esnaflarımız, ikinci bir şansı beklemesinler” ifadesini kullandı.

Başkan General, şöyle konuştu:

“Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgından zarar gören esnaf ve sanatkara destek sağlamak amacıyla borç yapılandırma kolaylığı sunuldu. Bu kolaylık için başvuru süresi doluyor. Bu imkanda, esnaflarımız için çok önemli avantajlar var. Gecikme faizleri alınmıyor. Borcunu yapılandıran esnafımızın menkul ve gayrimenkullerindeki satış işlemleri durduruluyor. Araçlarındaki yakalama kararları kaldırılıyor. Taksit seçeneği sunuluyor. Bu şekildeki imkanların yer aldığı yeni bir düzenleme gelmeyebilir. Esnaflarımız bu şansı iyi değerlendirsinler. Yapılandırma işlemi ve sunulan imkanlardan yararlansınlar.”

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Yapılandırma işlemleri, birçok aşamadan oluşuyor. Esnaflarımız, bu durumu göz önünde bulundursunlar. İşlemlerinin rahat ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için acele etsinler. Son günlerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yaşanacak olumsuzluklardan hiçbir esnafımızın etkilenmesini istemeyiz” ifadelerini kullandı.

 


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