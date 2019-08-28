Bora Duran, Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri’nde sahne alacak

31 Ağustos 2019 Cumartesi günü Pınarbaşı mesire alanından düzenlenecek Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri’nin Elbistan’ın tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Cuma Bal, şenliklerin, önümüzdeki yıldan itibaren festivale dönüşmesi için de girişimlerin olduğunu söyledi.

Elbistan’ın tanıtımı anlamında önemli bir çalışmaya imza atmış olacaklarını belirten Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Cuma Bal, “Bu yıl 1.’si düzenlenecek Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri, saat 14.30’da açılışı yapılacak ‘Geçmişten Günümüze Elbistan’ adlı resim sergisi ile başlayacak.

Mesire alanına gelen ziyaretçilere Elbistan mutfağının lezzetlerinin de ikram edileceği şenlik, sergilenen folklor gösterisiyle devam edecek. Şenlikte daha sonra AFAD ve ELKUT ekiplerinin suda ve kayalıklarda arama kurtarma gösterisi olacak. Kale Restoran üst kısmında uçurtma şenliğimiz olacak.

Pınarbaşı mesire alanında TEMA’nın desteği ile sünnet olan çocukların adına ağaç dikim etkinliğimiz olacak. Şenliğimizin gündüz bölümünde son olarak Turgut Akbaş tarafından yapılacak olan yamaç paraşütü gösterimiz olacak.

Elbistan-Pınarbaşı Şenlikleri’nin son bölümünde ise saat 20:00’da Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bora Duran konseri olacak. Müzikseverlerle bir araya gelecek Boran Duran, sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserin ardından şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim edeceğiz” dedi.

Şenlikle Elbistanlılık ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bal, “Elbistan’ın dışında Elbistan hasreti ile tutuşan dernekler federasyonunu temsilen buradayız. Doğduğumuz topraklara katkı sunmak adına bir çalışmamız olacak. En uzun yol, bir adımla başlar. Biz de birkaç yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonraki süreçte de ağustos ayının ilk ya da ikinci haftasında yurt dışındaki hemşerilerimiz ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki hemşerilerimizin kucaklaşmasını sağlamak istiyoruz. Elbistanlılık ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Tüm halkımızı 31 Ağustos’ta Pınarbaşı mesire alanındaki şenliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.