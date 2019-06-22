Bölünmüş yol uzunluğu 25 kilometreye ulaşacak

Elbistan-Göksun Karayolu’nun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar, yolun Göksun ilçesi çıkışı olan 5.5 ve 12.km ile 22. ve 30.kilometreleri arasında sürdürülüyor. Aynı zamanda yolun 30.kilometresinde iş makineleri ve kamyonlar, güzergahtaki belirlenen noktalarda tonlarca toprak ve hafriyatı bir yerden bir yere taşıyor. Yolun büyük kısmındaki rampalar düzeltilirken çukurlar da hafriyatla dolduruluyor. Menfez ve köprülerden oluşan sanat yapılarının inşası, genişletme çalışmaları ve kot düzeltme çalışmaları yolun bu kısmında yoğunlaştırıldı. Yolun çift yönlü olarak asfaltlanmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Bu yılki programa alınan ilk asfalt çalışması, Göksun ilçesi çıkışı olan 5.5 ve 12.kilometre arasına dökülecek. Daha sonra asfalt çalışmaları, 22 ve 30.kilometreler arasına kaydırılacak. Böylece 55 kilometrelik yolun 25 kilometresi asfaltlanarak yüzde 50’ye yakın bölümü duble yol olarak kullanıma açılmış olacak.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol olarak hizmete açılması ve paralelinde ilerleyen Göksun-Kahramanmaraş arasındaki yeni tünel çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçeden il merkezi güney illere daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşulmuş olacak.

100 milyon TL’den fazla bütçeli yatırım

Elbistan-Göksun arasındaki 60 kilometrelik karayolunun 55 kilometrelik kısmı ile Elbistan şehir geçişinin yapımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale düzenlenmiş ve ihaleye 45 firma teklif vermişti. İhaleye verilen en yüksek teklif 128 milyon 857 bin TL olurken, en düşük teklif ise 90 milyon 656 bin TL + KDV olmuştu. Elbistan-Göksun Karayolunun 55 kilometrelik kısmındaki toprak işleri, sanat yapıları, köprü, plentmiks alt temel ve plentmiks temel ve bitümlü sıcak karışım kaplama işleri yapılarak, karayolu 2 gidiş, 2 geliş şeklinde bölünmüş yol olarak hizmete açılacak. İhale kapsamında Elbistan şehir geçişinde de düzenlemeler yapılacak.





























