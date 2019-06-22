Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bölünmüş yol uzunluğu 25 kilometreye ulaşacak

Elbistan’ın güney, kuzey ve batı illeri ile ulaşımını sağlayan, Elbistan-Göksun Karayolundaki çalışmalar kapsamında, bu yıl sonuna kadar 25 kilometrelik mesafe duble yol haline getirilerek asfaltlanması planlanıyor.

Bölünmüş yol uzunluğu 25 kilometreye ulaşacak

Elbistan-Göksun Karayolu’nun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar, yolun Göksun ilçesi çıkışı olan 5.5 ve 12.km ile 22. ve 30.kilometreleri arasında sürdürülüyor. Aynı zamanda yolun 30.kilometresinde iş makineleri ve kamyonlar, güzergahtaki belirlenen noktalarda tonlarca toprak ve hafriyatı bir yerden bir yere taşıyor. Yolun büyük kısmındaki rampalar düzeltilirken çukurlar da hafriyatla dolduruluyor. Menfez ve köprülerden oluşan sanat yapılarının inşası, genişletme çalışmaları ve kot düzeltme çalışmaları yolun bu kısmında yoğunlaştırıldı. Yolun çift yönlü olarak asfaltlanmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Bu yılki programa alınan ilk asfalt çalışması, Göksun ilçesi çıkışı olan 5.5 ve 12.kilometre arasına dökülecek. Daha sonra asfalt çalışmaları, 22 ve 30.kilometreler arasına kaydırılacak. Böylece 55 kilometrelik yolun 25 kilometresi asfaltlanarak yüzde 50’ye yakın bölümü duble yol olarak kullanıma açılmış olacak.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol olarak hizmete açılması ve paralelinde ilerleyen Göksun-Kahramanmaraş arasındaki yeni tünel çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçeden il merkezi güney illere daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşulmuş olacak.

 100 milyon TL’den fazla bütçeli yatırım

 Elbistan-Göksun arasındaki 60 kilometrelik karayolunun 55 kilometrelik kısmı ile Elbistan şehir geçişinin yapımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale düzenlenmiş ve ihaleye 45 firma teklif vermişti.  İhaleye verilen en yüksek teklif 128 milyon 857 bin TL olurken, en düşük teklif ise 90 milyon 656 bin TL + KDV olmuştu. Elbistan-Göksun Karayolunun 55 kilometrelik kısmındaki toprak işleri, sanat yapıları, köprü, plentmiks alt temel ve plentmiks temel ve bitümlü sıcak karışım kaplama işleri yapılarak, karayolu 2 gidiş, 2 geliş şeklinde bölünmüş yol olarak hizmete açılacak. İhale kapsamında Elbistan şehir geçişinde de düzenlemeler yapılacak.














 

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119